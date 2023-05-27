Erzincan'da bu hafta sportif etkinlikler dolu dolu geçti. Okul Sporları küçük kızlar, küçük erkekler voleybol yarı final müsabakaları gerçekleşti. Ayrıca E-SPOR Valorant turnuvası, minikler satranç il birinciliği müsabakaları ve atletizm küçükler il seçme müsabakaları yapıldı.

Erzincan'da bu hafta sportif etkinlikler dolu dolu geçti.

Erzincan Gençlik ve Spor Müdürlüğünün bünyesinde Okul Sporları çerçevesinde birçok sportif faaliyet gerçekleşti. Okul Sporları küçük kızlar, küçük erkekler voleybol yarı final müsabakaları 7 ilden erkek takım, 8 ilden kız takım olmak üzere toplam 15 takımın katılımıyla Erzincan Merkez spor salonunda tamamlandı.

Kız takımlarının maçları Merkez Spor salonunda yapılırken, erkek takımların müsabakaları ise Yıldırım Akbulut Spor salonunda gerçekleşti.

Bu hafta sportif faaliyetler çerçevesinde ayrıca; E-SPOR Valorant turnuvası düzenlenirken, minikler satranç il birinciliği müsabakaları 13 Şubat Şehir Stadı Akıl ve Zeka oyunları salonunda yapıldı.

Atletizm küçükler il seçme müsabakaları ise atletizm pistinde gerçekleşti. - ERZİNCAN