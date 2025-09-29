Erzincan'da Avrupa Spor Haftası Bisiklet Turu Coşkusu

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledi.

Şehirde hareketliliği ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlayan etkinliğe, özellikle gençler başta olmak üzere çok sayıda bisiklet sever katıldı.

Erzincan, Avrupa Spor Haftası'nın coşkusunu bisiklet pedallarına taşıdı. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen bisiklet turu, Dörtyol mevkiinden start aldı. Farklı yaş gruplarından çok sayıda bisiklet tutkununu bir araya getiren etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Katılımcılar, belirlenen güzergah boyunca büyük bir keyif ve heyecanla pedal çevirerek Esentepe mesire alanına ulaştı. Tur boyunca hem spor yapmanın hem de güzel havanın tadını çıkaran bisiklet severlerin enerjisi, etkinliğe damgasını vurdu. Özellikle gençlerin yoğun ilgisi, sporun birleştirici gücünü ve geleceğin sağlıklı nesillerle şekilleneceğini bir kez daha gösterdi.

Bitiş noktasında katılımcıları hoş bir sürpriz bekliyordu. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ikramlarla enerjilerini tazeleyen sporcular, daha sonra mesire alanında kurulan sportif istasyonlarda eğlenceli anlar yaşadı. Çeşitli aktivitelerle zenginleştirilen etkinlik, sadece bir bisiklet turu olmanın ötesine geçerek katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Konu ile ilgili bilgi veren Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, "Sporun ve hareketli yaşamın önemini vurgulayan bu anlamlı organizasyon, Avrupa Spor Haftası'nın ruhuna yakışır bir şekilde son buldu. Katılan tüm sporseverlere teşekkür ederim" dedi. - ERZİNCAN