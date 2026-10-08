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Erzincan'da Amatör Spor Haftası Dart İl Birinciliği 13 Şubat Şehir Stadı'nda başladı

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Erzincan'da Amatör Spor Haftası Dart İl Birinciliği 13 Şubat Şehir Stadı'nda başladı
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Erzincan'da Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği Müsabakaları, 13 Şubat Şehir Stadı Dart Salonu'nda başladı. Farklı yaş gruplarından sporcuların derece için mücadele ettiği organizasyonun kentte dart sporunu yaygınlaştırması hedefleniyor.

Erzincan'da Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği Müsabakaları başladı.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı Dart Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Müsabakalarda sporun birleştirici gücüyle farklı yaş gruplarından sporcular bir araya gelirken, organizasyonun kentte dart sporunun yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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