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Erzincan'da 23 Nisan Satranç Turnuvası Düzenlendi

Erzincan'da 23 Nisan Satranç Turnuvası Düzenlendi
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Erzincan'da 198 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 23 Nisan Satranç Turnuvası'nda katılımcılar, 12 farklı kategoride yarıştı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalya verildi.

Erzincan'da 23 Nisan Satranç Turnuvası 198 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

13 Şubat Şehir Stadyumu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 198 sporcu katıldı. Katılımcılar, 12 farklı kategoride mücadele etti. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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