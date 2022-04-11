Erzincan 1. Amatör Küme'de şampiyon Kavakyoluspor

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan 1. Amatör Küme şampiyonu Kavakyolu spor oldu.

Erzincan 1. Amatör Küme final maçında ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Kavakyolu spor takımı ikinci yarıda 1-0 yenik düşmesine rağmen Çayırlı Belediye spor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Erzincan 1. Amatör küme play-off grubuna gruplarında iki grupta oynanan ligden ilk 4'e kalan Çayırlı Belediye spor, Mollaköy Belediye spor, Cimin Siyah İnci spor, İliç Gençlik spor, Kavakyolu spor, Otlukbeli spor, Tercan 17 Şubat ve Erzincan Gençlerbirliği spor takımları mücadele etmeyi hak kazanmışlardı. Maçlar sonucunda rakiplerine üstünlük sağlayan Çayırlı Belediye spor, Mollaköy Belediye spor,Kavakyolu spor ve Cimin Siyah İnci spor yarı finale kaldılar. İki maç üzerinden oynanan yarı final karşılaşmalarında Çayırlı Belediye spor takımı Mollaköy Belediye spor takımını her iki maçta da 2-1 yenerek finale kalmıştı. Cimin Siyah İnci spor takımına ilk maçta 2-1 yenilen Kavakyolu spor ikinci maçında 2-0 yenerek finale çıkmıştı. Tek maç olarak oynanan ve İlk yarısı 0-0 biten final maçında Kavakyolu spor takımı ikinci yarıda 1-0 yenik düşmesine rağmen Çayırlı Belediye spor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Hakem Salih soydan'ın yönettiği karşılaşmanın gollerini 50. dakikada Bilal Habib Güler Çayırlı Belediye spor adına kaydederken, Kavakyolu spor'un gollerini 70. dakikada Okan Kaplan ve 81. dakikada Yusuf Karataş attı.

Final müsabakaları sonucunda Erzincan şampiyonu olan Kavakyolu spor Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Erzincan Ulalar spor takımı ile 17 Nisan 2022 tarihinde tek maç üzerinden baraj maçı oynayacak. Kavakyolu spor - Ulalar spor karşılaşmasının galibi 2022-2023 futbol sezonunda Erzincan'ı Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil edecek.

Kavakyolu spor Teknik Direktörü Sami Özkan, final maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Karşılaşmanın başından sonuna verdikleri mücadeleden ve alınan galibiyetten dolayı futbolcularımı ve centilmence mücadele eden Çayrılı Belediye spor takımını kutluyorum. Trübünleri dolduran Erzincanlı spor severlere tam bir final izlettirdik. Pazar günü BAL'a kalmak için Ulalarspor takımı ile karşılaşacağız. Hedefimiz Kavakyoluspor tarihinde bir ilki gerçekleştirmek ve BAL'da mücadele etmek. Kulübümüzün başarısı için her türlü özveriyi gösteren başkanımıza yönetim kurulumuza ve taraftarımıza BAL'ı hediye etmek istiyoruz" dedi.

Erzincan Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) Başkanı Emin Turan, ise, Kavakyoluspor'un 2-1 kazandığı final maçında Çayırlı Belediyespor ve Kavakyoluspor futbolcularını centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik ettiğini söyledi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Spor