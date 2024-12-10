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Ertuğrul Sağlam: Kocaelispor Liderliğin Keyfini Yaşıyor

Ertuğrul Sağlam: Kocaelispor Liderliğin Keyfini Yaşıyor
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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ligin tepesinde olduklarını ve Erokspor maçına moral ve motivasyonla hazırlandıklarını ifade etti. Kocaelispor, 32 puanla lider konumda ve 15 yıllık özlemi sonlandırmayı hedefliyor.

KOCAELİ (İHA) – Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Ligin tepesindeyiz diğer takımların ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor. Yapmamız gereken iş bu moral ve motivasyon ile Erokspor maçına hazırlanıp yolumuza devam etmek" dedi.

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta sonunda 32 puanla lider konumda bulunan Kocaelispor, arka arkaya yakaladığı 2 maçlık galibiyet serisini 3'e çıkartmak istiyor. Ligin 16. haftasında evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak olan yeşil-siyahlı takım, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesinde Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"4 puanlık avantaj sahibiyiz"

Ligin 3. sırasındaki takımla arasındaki puan farkı 4'e çıkardıkları için avantajlı olduklarını dile getiren Ertuğrul Sağlam, maç maç plan yapıp şampiyonluğa odaklandıklarını söyledi. Malatyaspor maçında aldıkları 3 puan için mutlu olduklarını ifade eden Sağlam, "Maça iyi başladık sonrası da bizim için iyi oldu. Bir deplasmanı daha kayıpsız 3 puanla geçtiğimiz için mutluyuz. Hafta sonu maçları sonucunda oluşan puan durumuna göre, ilk iki takım direkt Süper Lig'e çıkacağı için 4 puanlık avantajımız var şu anda. Her karşılaşmayı kendi özelinde maç maç düşünüp bunu uygulayacağız. Ligin tepesindeyiz. Diğer takımların ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor. Yapmamız gereken iş, bu moral ve motivasyon ile Erokspor maçına hazırlanıp yolumuza devam etmek. Gereksiz insanlara ve olaylara harcayacak enerjimiz yok. Liderliğin keyfini yaşıyoruz. Tüm Kocaelisporlular da bunun keyfini çıkartsınlar. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz.

"Erokspor iyi bir takım"

Esenler Erokspor maçının zor olacağını belirten Sağlam, "Erokspor kötü başlamıştı. Şu an daha çok toparlandılar ve ligin iyi takımlarından biri oldular. Ortaya iyi ve sağlam mücadele koymamız gerekiyor. Tek hedefimiz var; bireysel olarak takıma katkı sağlamak şampiyon olmak, 15 yıllık özleme son vermek. Daha çok yapılacak işimiz var. Oyuncularımın performanslarından oldukça memnunum. Kime forma şansı verirsek hakkıyla değerlendiriyor. Onur, geçen hafta iyi mücadele etti. Bu performanslar sezonun bundan sonraki maçlarında olumlu anlamda bize yarayacak. Cezalı ve sakat oyuncuların olduğu haftada diğer oyuncularımızı kullanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye kupasında da ilerlemek istiyoruz"

Kocaelispor'un Ziraat Türkiye kupasındaki rakibi Çorluspor hakkında konuşan Sağlam, "Bizim sıkıntımız suni çimde oynanacak olması. Çorlu'da o gün bize turu getirecek ve sonraki Boluspor maçında bizi sıkıntıya sokmayacak bir kadroyla sahada olacağız. Hedefimiz kupa maçını da kazanıp orada da ilerlemek" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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