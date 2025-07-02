Ertuğrul Dönmez Yıldız Milli Takım Kampında Antrenör Olarak Görev Alıyor

Ertuğrul Dönmez Yıldız Milli Takım Kampında Antrenör Olarak Görev Alıyor
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde judo antrenörü olarak görev yapan Ertuğrul Dönmez, Yıldız Milli Takım kampında antrenör olarak görevlendirildi. Erzurum'u temsilen iki sporcunun da katılacağı kamp, Kocaeli'nde yapılacak.

Erzurum GSİM'nin Genç Judo Antrenörü Ertuğrul Dönmez, Yıldız Milli Takım kampına antrenör olarak görev aldı. Dadaş antrenör, başta İl Temsilcisi ve Milli Takım hocası Nurullah Diyarbakır olmak üzere spor camiasını sevince boğdu.

Erzurum'un judo sporundaki gurur kaynaklarından biri olan Ertuğrul Dönmez, Yıldız Milli Takım Kampında antrenör olarak görev aldı. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve kurmayları Erzurum'un judodaki başarısını teğet geçmedi. A Milli Takım antrenörlerinden biri olan Nurullah Diyarbakır'ın ardından Yıldız Milli takımında da bir Erzurumlu antrenörün olması Dadaşlar diyarında sporseverlerin göğsünü kabarttı.

Kocaeli'nde yapılacak olan yıldız milli takım kampına antrenör olarak çağrıldı

Erzurum'un yetiştirdiği en önemli sporculardan biri olan ve son yıllarda GSİM Judo antrenörü olarak görev yapan Ertuğrul Dönmez, 30 Haziran -07 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli'de yapılacak Yıldız Milli Takım'da antrenör olarak görev alacak.

Dadaş antrenör, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Yıldız Milli Takım kampında antrenör olarak görevlendirildi.

İki dadaş sporcu da kampa katılacak

Milli takım kampına Erzurum'u temsilen sporculardan Elif Rana Ekmen ve Elif Su Esenboğa da katılacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Bu önemli görevlendirmede emeği geçen Judo İl Temsilcisi Nurullah Diyarbakır'a ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkür etti.

GSİM İl Müdürü Çakmur, "Antrenörümüz Ertuğrul Dönmez'i ve kampa çağrılan sporcularımızı tebrik ediyorum. Hem antrenörümüz Ertuğrul Dönmez'e hem de milli takım kampına katılan sporcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah hem hocamız, hem de sporcularımız milli takımda kalıcı olurlar ve bir gün A Milli Judo Takımında da ülkemizi başarı ile temsil ederler" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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