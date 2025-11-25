Ertuğrul Doğan'dan Edin Visca'ya Geçmiş Olsun Ziyareti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, başarılı bir operasyon geçiren futbolcu Edin Visca'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlığın ardından başarılı bir operasyon geçiren Visca'yı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Başkan Doğan, Visca'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sağlığına kavuşması yönündeki temennilerini iletti. Ayrıca tedavi sürecine ilişkin sağlık ekibinden detaylı bilgi aldı.

Edin Visca da ziyaret ve desteklerinden dolayı Başkan Ertuğrul Doğan'a teşekkür etti. - TRABZON