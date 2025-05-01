Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız

Ertem Şener'in annesi vefat etti

Ertem Şener'in annesi vefat etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Futbol programının yapımcısı ve moderatörü Ertem Şener'in annesi Meltem Şener hayatını kaybetti. Acı haber, Beyaz Futbol'un sosyal medya hesabından duyuruldu. Meltem Şener'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak.

Beyaz Futbol programının yapımcısı ve moderatörü Ertem Şener'in annesi Meltem Şener vefat etti. Acı haber Beyaz Futbol sosyal medya hesabından açıkladı.

CENAZE NAMAZI ZİNCİRLİKUYU CAMİİ'NDE KILINACAK

Yapılan açıklamada, 'Beyaz Futbol Programımızın Yapımcısı ve Moderatörü Ertem Şener'in çok kıymetli annesi Meltem Şener vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacaktır. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ertem Şener'e, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz' denildi.

Ertem Şener'in annesi vefat etti

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLokman orgo:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDavut Şeyban:

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH KARDEŞİM

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.