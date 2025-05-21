Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal

Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal
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Ünlü spor yorumcusu Ertem Şener, Galatasaray'ın transfer gündemi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin için herhangi bir teklif yapılmadığını belirten Şener, oyuncunun Galatasaray'a transfer ihtimalinin olmadığını dile getirdi ve "Real Madrid kalecisi Lunin'e herhangi bir teklfi yok. Galatasaray'a gelme ihitmali sıfır" dedi.

Galatasaray'ın transfer gündemi spor dünyasında büyük yankı uyandırırken, Beyaz TV spor moderatörü Ertem Şener, sarı-kırmızılı ekibin görüştüğü futbolcular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE SIFIR İHTİMAL"

Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin için herhangi bir teklif yapılmadığını belirten Şener, oyuncunun Galatasaray'a transfer ihtimalinin olmadığını dile getirdi ve "Real Madrid kalecisi Lunin'e herhangi bir teklfi yok. Galatasaray'a gelme ihitmali sıfır" dedi. İspanya ve İtalya'dan kulüplerin Lunin ile ilgilendiğini aktaran Şener, Güney Amerikalı kalecilerin Galatasaray'a daha hızlı uyum sağladığını düşündüğünü belirtti. Günay Güvenç'in karakterini beğendiğini ancak kalecilik performansını yeterli görmediğini ifade eden Şener, Berke Özer'in daha iyi bir seçenek olabileceğini söyledi.

"OSIMHEN ZOR GÖZÜKÜYOR"

Şener, Galatasaraylı bir yöneticiden aldığı bilgiye dayanarak, Victor Osimhen transferi için kulübün elinden geleni yaptığını ancak alternatif planlarının da hazır olduğunu belirtti. Manchester United ve Chelsea'nin Nijeryalı golcüye ilgisinin olduğunu vurgulayan Şener, özellikle Chelsea'nin büyük hamleler yapacağını söyledi.

Osimhen'in takımda kalma ihtimalini yüzde 30 olarak değerlendiren Şener, Leipzig'den Lois Openda'nın da forvet transferi için gündemde olduğunu ancak yüksek maliyeti nedeniyle transferin zor olduğunu ifade etti.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal

Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal
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