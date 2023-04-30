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Ertem Şener'den derbiye saatler kala ortalığı karıştıran iddia: Ali Şansalan hastalandı

Spor Haberleri

Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi Ertem Şener'den bomba bir iddia geldi. Derbinin hakemi Ali Şansalan'ın ateşinin yükseldiği ve bağırsaklarında sorun yaşadığını belirten Şener, dev mücadelede başka bir hakeme görev verilebileceğini öne sürdü.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi maçın hakemi Ali Şansalan'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"DERBİYİ YÖNETEMEYEBİLİRMİŞ"

Ertem Şener sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, " Ali Şansalan'da sıkıntı var. Ateşi yükselmiş ve bağırsaklarından problem yaşıyor. İshal olmuş. Derbiyi yönetemeyebilirmiş." ifadelerini kullandı.

Ertem Şener'den derbiye saatler kala ortalığı karıştıran iddia: Ali Şansalan hastalandı

ALİ ŞANSALAN ATAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ali Şansalan'ın derbiye atanması Galatasaray cephesinin tepkisini çekmiş, taraftarlar Ali Koç ve Ahmet Nur Çebi'nin Şansalan'ı istediğini iddia etmişti. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu iddialar üzerine sert bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanlamıştı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Ali Şansalan Ertem Şener Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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