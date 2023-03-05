Bursaspor-Amedspor maçındaki olaylara Ertem Şener'den tepki: Birinin ölmesi mi lazım?

TFF 2.Lig'de oynanan Bursaspor-Amedspor mücadelesinde yaşanan olaylara bir tepki de ünlü yorumcu Ertem Şener'den geldi. Yaşanan olaylara sosyal medya hesabından tepki gösteren Şener, "Ya olacak şey değil. Bu maç oynanmıyor. Oynanamaz bu şartlarda. Sahada biri ölmesi mi lazım? Al iki takımı içeri. Bir anons yaptır. Sakinleşsin herkes. Sahaya koltuk parçaları yağıyor." ifadelerini kullandı.

Amedspor maçında Bursaspor tribünlerinden atılan yabancı maddeler nedeniyle saha neredeyse görünmeyecek duruma geldi. Zeminin bozulması ve gerginliklere rağmen maçın oynatılmaya devam edilmesi sosyal medyada tepki çekti. Mücadelenin oynanmasına bir tepki de Ertem Şener'den geldi.

SAHAYA MADDE YAĞDI

Maç öncesi başlayan olaylar ilk düdüğün çalmasıyla birlikte saha içine de yansıdı. Bursaspor tribünlerinden sahaya yabancı madde atılırken, bir süre sonra zemin neredeyse görünmeyecek hale geldi. Hakemlerin mücadeleyi tatil etmeyip, oynatması ise tepki çekti.

ERTEM ŞENER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü yorumcu maçın oynanmasına tepki göstererek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mücadelenin oynatılmaması gerektiğini belirten Şener yaptığı paylaşımda, "Ya olacak şey değil. Bu maç oynanmıyor. Oynanamaz bu şartlarda. Sahada biri ölmesi mi lazım? Al iki takımı içeri. Bir anons yaptır. Sakinleşsin herkes. Sahaya koltuk parçaları yağıyor." diyerek tepki gösterdi.

İşte Ertem Şener'in o paylaşımı;