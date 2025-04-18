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Ersun Yanal'ın Babası Ural Yanal Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Teknik Direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze töreni Denizli'de düzenlendi ve Yanal, eşinin yanına defnedildi.

Yaşlılığa bağlı hastalıklarından dolayı hayatını kaybeden Teknik Direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe, Trabzonspor gibi birçok kulüpte teknik direktörlük yapan Ersun Yanal, 9 Nisan'da annesi Bahriye Yanal'ı kaybetmişti. Annesini memleketi Denizli'de toprağa veren Yanal, 1 hafta sonra da baba acısını yaşadı. Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal da 87 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine eşinin yanında son yolcuğu uğurlanması için naaşı Denizli'ye getirildi. Yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Ersun Yanal, burada taziyeleri kabul etti. Baba Yanal'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi.

Cenaze törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - DENİZLİ

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Ersun Yanal'ın Babası Ural Yanal Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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