Paris 2024'te finale yükselen Ersu Şaşma, verdiği ikonik pozla dikkat çekti
Milli sporcumuz Ersu Şaşma, 5.75'i ilk denemede geçerek Tokyo 2020'nin ardından Paris 2024'te de sırıkla atlama finaline yükseldi. Başarılı sporcu atlayışı esnasında verdiği ikonik pozla adından söz ettirdi.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda 5.75'i ilk hakkında geçen milli sporcumuz Ersu Şaşma, sırıkla atlamada Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de finalde mücadele etmeye hak kazandı.
İKONİK POZU DİKKAT ÇEKTİ
İlk atlayışında 5.60'ı, ardından 5.70'i rahat bir şekilde geçen Ersu Şaşma, 5.75'lik son atlayışını da başarı ile tamamlayarak finale kaldı. Ersu'nun atlayışın ardından yaptığı ikonik poz Paris 2024'ün en çok konuşulan kareleri arasına girdi.