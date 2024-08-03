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Paris 2024'te finale yükselen Ersu Şaşma, verdiği ikonik pozla dikkat çekti

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Milli sporcumuz Ersu Şaşma, 5.75'i ilk denemede geçerek Tokyo 2020'nin ardından Paris 2024'te de sırıkla atlama finaline yükseldi. Başarılı sporcu atlayışı esnasında verdiği ikonik pozla adından söz ettirdi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda 5.75'i ilk hakkında geçen milli sporcumuz Ersu Şaşma, sırıkla atlamada Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Paris 2024'te finale yükselen Ersu Şaşma, verdiği ikonik pozla dikkat çekti

İKONİK POZU DİKKAT ÇEKTİ

İlk atlayışında 5.60'ı, ardından 5.70'i rahat bir şekilde geçen Ersu Şaşma, 5.75'lik son atlayışını da başarı ile tamamlayarak finale kaldı. Ersu'nun atlayışın ardından yaptığı ikonik poz Paris 2024'ün en çok konuşulan kareleri arasına girdi.

Kaynak: AA / Spor

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Yorumlar (19)

Orhan Özsoy:

Başarılar dilerim

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Kadir Özer:

Helal olsun

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Goethegitme:

Yusuf Dikeç pozu helâl olsun!

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Sinan Bulduk:

Darısı voleybolcuların başına olmasın..

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Berkant Tezcan:

helal olsun ya ülkemin güzel sporcularını gördükçe bir kez daha gururlaniyorum inşallah Türkiye'me tüm sporcularımız altın madalya kazandırır..

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Erkan Arslan:

Biri Boozkuurtcuk israreti Yaparak Takimini Satar Digeri Gazzoz Kapagi isareti Yaparak Takimini Satar Biri Eli Cebte Altin Madalya istemem Benim Havaam Yeter Gümüs Verin Yeterli Der Buda Havalara Zibblayarak Pooz Verme Derdine Düsmüs Bumu Dünyadaki Anlayimiz Basarimiz???

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kartal saplar:

biride klavye başında ne kim belli olmadan bu başarıları o ağzıyla eleştirir..ne güzel sanal dünya sizin gibiler için

yanıt23
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Perwer:

Doğru, amatör bunlar

yanıt0
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İbrahim Demirel:

Hava da ersu, karada Yusuf abim. Biz bu işi yapıyoruz.

27
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Akıl:

Özgüveni yüksek Türk sporcularının hastasıyız . Emeklerinize sağlık.

14
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