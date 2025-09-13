Ersu Şaşma, 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Finale Yükseldi
Tokyo'da düzenlenen 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlama elemelerinde 5.75'lik derecesiyle finale yükseldi. Final mücadelesi 15 Eylül'de gerçekleşecek.
2025 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlama elemelerinde finale yükseldi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde mücadele eden Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlama elemelerinde 5.75'lik derecesiyle finale yükseldi.
Şaşma'nın final mücadelesi 15 Eylül Pazartesi günü 13.49'da başlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor