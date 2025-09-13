Haberler

Ersu Şaşma, 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

Tokyo'da düzenlenen 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlama elemelerinde 5.75'lik derecesiyle finale yükseldi. Final mücadelesi 15 Eylül'de gerçekleşecek.

Şaşma'nın final mücadelesi 15 Eylül Pazartesi günü 13.49'da başlayacak. - İSTANBUL

