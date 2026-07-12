Ersin Destanoğlu, Al Jazira ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş ile yolarını ayıran milli kaleci Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile sözleşme imzaladı.

Al Jazira, siyah-beyazlı kulüple yollarını ayıran 25 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Takımımıza yeni bir oyuncu katılıyor. Ersin Destanoğlu'nun transfer ettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

Destanoğlu, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 32 maçta görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı