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Ersan Parlatan: Isparta 32 Spor ile Zor Bir Deplasmana Gidiyoruz

Ersan Parlatan: Isparta 32 Spor ile Zor Bir Deplasmana Gidiyoruz
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Altınordu Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Isparta 32 Spor ile oynayacakları zorlu müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan beraberlikten üzüntü duyduğunu ifade eden Parlatan, takımı daha iyi tanıdığını ve hafta sonu galibiyet hedeflediklerini belirtti.

Altınordu Teknik Direktörü Ersan Parlatan, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunarak Isparta 32 Spor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun yeni teknik direktörü Ersan Parlatan, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda yaptı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, hem geçtiğimiz hafta Kepezspor karşısında alınan beraberliği hem de hafta sonu oynanacak Isparta 32 Spor müsabakasına dair değerlendirmelerde bulundu. Altınordu TV'ye konuşan tecrübeli teknik adam, geçen hafta sonunda uzatma dakikalarında yedikleri golle sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Bizim adımıza üzücü bir sonuç oldu. Önde götürdüğümüz maçı son pozisyonda kalemizde gol görerek berabere tamamladık. Maç özeline baktığımız zaman genel anlamda futbolcularımın arzusundan memnunum. Pozisyona girme anlamında daha üretken olabilirdik. İlk yarı istediklerimizi yapamasak da ikinci yarı oyuna hükmettik. Zaman zaman maç içinde çok çabuk top kayıplarımız oldu. Üzgünüz, daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Her geçen gün takımı daha iyi tanıyorum" dedi.

Ersan Partalatan Isparta 32 Spor ile Pazar günü deplasmanda oynayacakları karşılaşma içinse şunları ifade etti: "Zor bir deplasmana gideceğiz. İçeride sert oynayan bir rakibe karşı oynayacağız. İkinci yarı her maç oldukça zor geçecektir. Bizim de bu sertliğe cevap vermemiz gerekiyor. Umarım ki hafta sonu deplasmandan üç puanla döneriz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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