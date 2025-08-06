Erol Efe Evsine, Balkan Wushu Şampiyonası'nda Bronz Kazandı

8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Erol Efe Evsine, yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını devam ediyor.

Edirne'de geçen ay 17 ülkeden 1300 sporcu katılımıyla düzenlenen organizasyona katılan Evsine, üçüncü oldu.

Evsine, Azerbaycanlı antrenör Ali Aghayev yönetiminde şampiyonalara hazırlanıyor.

Aghayev, AA muhabirine, 2020'de kurdukları TurAz Spor Salonu'nda sporcularla wushu çalıştıklarını söyledi.

Erol Efe'nin ağır sıklette mücadele ettiğini belirten Aghayev, "2021'de salona gelmeye başladı. İlk katıldığı turnuvada Türkiye ikincisi olmayı başardı. Ondan sonra istikrarlı bir şekilde devam etti. 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. İleride Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefimiz var." diye konuştu.

Evsine de spora babasının tavsiyesiyle 4 yıl önce başladığını ifade ederek, ilk maçına 2022'de Türkiye Şampiyonası'nda çıktığını aktardı.

O turnuvada üçüncülük elde ettiğini dile getiren Evsine, "2023'teki Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Aynı yıl yapılan Balkan Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Geçen yıl yapılan Türkiye Şampiyonası'nda da üçüncü oldum. Bu yıl yapılan Balkan Şampiyonası'nda üçüncü oldum." diye konuştu.

Evsine, 2026'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda derece yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.