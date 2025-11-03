Haberler

Erol Bulut'tan olay yaratacak açıklama: Bilgilerimizi sızdıran var

Erol Bulut'tan olay yaratacak açıklama: Bilgilerimizi sızdıran var
Güncelleme:
Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Eyüpspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulüpten birisinin bilgileri rakip takımlara sızdırdığını aktaran Erol Bulut, "Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya aktarmış. Biz takip ettik. Bu maalesef bu maçtan önce de oldu.'' dedi.

  • Antalyaspor teknik direktörü Erol Bulut, kulüp içinden birinin takım bilgilerini rakip takımlara sızdırdığını belirtti.
  • Erol Bulut, Başakşehir maçından önce taktik ve hücum planlarının rakip takımın teknik direktörüne aktarıldığını ifade etti.
  • Erol Bulut, bilgi sızdıran kişiyi tespit edip futboldan uzaklaştırmak için çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor,deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor teknik direktörü Erol Bulut, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

"BİLGİLERİMİZİ RAKİP TAKIMA AKTARMIŞ''

Kulüpten birisinin takım içindeki bilgileri rakip takımlara sızdırdığını söyleyen Erol Bulut, "Kazanınca daha rahat konuşabiliriz. Berabere kalsaydık da kaybetseydik de söyleyecektim. Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya aktarmış. Biz takip ettik. Bu maalesef bu maçtan önce de oldu. Bizim taktiğimizi, topa karşı nasıl oynayacağız, hücumda neler yapacağız, bu bilgiler de rakibin hocasına gitti.'' dedi.

''ÇOK AĞIR KONUŞMAK İSTİYORUM''

Sözlerine devam eden tecrübeli hoca, ''Bu bilgi bize geldi. Çok ağır konuşmak istiyorum ama yanlış olur. Kulüplerin ekmeğini yiyip ihanet eden kişilerin futboldan kulüplerden uzaklaştırmamız lazım. Ben bunu özellikle takip edeceğim. Kim olduğunu ortaya çıkarmak için birkaç gelen haber var, kimlerin olabileceğine dair haber var. Başkanımıza ilettim. Tek Antalyaspor'da değil başka takımlarda da böyle şeyler olmasın diye. Bu doğru değil. Bu futbola, spora yakışmayan şeyler. Hocalar rakiplere çalışmalı. Zaten maçını izliyorsun, analizini yapıyorsun. Detaylar açıklandığında bunlar benim gözümde karaktersizlik. Bu kişiyi içimizde bulacağız ve bu tesislere bir daha ayak basmayacak." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
