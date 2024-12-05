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Erol Bulut'tan Beşiktaşlıları çıldırtan Muçi itirafı

Erol Bulut'tan Beşiktaşlıları çıldırtan Muçi itirafı
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Teknik direktör Erol Bulut, Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında 10 milyon euroya kadrosuna kattığı Ernest Muçi'yi Cardiff City'i çalıştırdığı dönemde transfer etmek istediklerini açıkladı. Bulut, "Muçi'yi geçen sene sorduğumuzda 4 milyon euro istendi. Bizim alma şansımız olmadığı için alamadık. Ben Beşiktaş'a 10 milyona geldiğinde şaşırdım. Geçen sene devre arasında istemiştik biz. Bu maliyetle transferi yapma şansımız yoktu" dedi.

Son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'i çalıştıran teknik direktör Erol Bulut, Beşiktaş'ın 10 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu Ernest Muçi ile ilgili siyah-beyazlı taraftarları çıldırtacak bir itirafta bulundu.

"MUÇİ İÇİN BİZDEN 4 MİLYON EURO İSTEDİLER"

beIN Sports'a konuşan Erol Bulut, yaptığı açıklamada "Ernes Muçi benim Cardiff City'ye düşündüğüm bir transferdi. Muçi'yi geçen sene sorduğumuzda 4 milyon euro istendi. Bizim alma şansımız olmadığı için alamadık. Ben Beşiktaş'a 10 milyona geldiğinde şaşırdım. Geçen sene devre arasında istemiştik biz. Bu maliyetle transferi yapma şansımız yoktu" dedi.

"BU YENİ BİR ŞEY DEĞİL"

Türkiye'deki takımlardan yüksek paralar istendiğini söyleyen Bulut, "Bu yeni bir şey değil. Başka ülkelere farklı rakamlar söyleniyor. Türkiye olunca yurt dışındaki takımlar rakamı artırıyor. Anadolu takımında da öyle. Büyük takımlardan daha yüksek paralar isteniyor" diye konuştu.

OĞUZ AYDIN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin transfer ettiği Oğuz Aydın için ise başarılı çalıştırıcı, "Oğuz Aydın'ı Alanyaspor'da oynarken Cardiff'e götürmek için uğraştım ama mümkün olmadı. Jose Mourinho ona şans verince neler yapabileceğini gösterdi. Bence çok kaliteli bir futbolcu. Fenerbahçe'ye uzun yıllar katkı sağlayacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

MUÇİ'NİN BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

Beşiktaş'a geçen sezonun devre arasında Polonya'nın Legia Varşova takımından 10 milyon euroya transfer olan Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayı bu zamana kadar 31 maçta giydi. Muçi, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 2 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki Arnavut futbolcunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Bir zamanlar da gs ye kakalıyorlardı 3 kuruş etmeyen oyuncuları...

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