Haberler

Erol Bulut: "Kontrataktan üç gol yerseniz kazanmanız zor oluyor"

Erol Bulut: 'Kontrataktan üç gol yerseniz kazanmanız zor oluyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından bireysel hatalara dikkat çekerek, böyle kaliteli bir takıma karşı kontrataktan üç gol yemelerinin galibiyeti zorlaştırdığını ifade etti. Bulut, takımın zor bir süreçten geçtiğini ve devre arasında bazı sorunları çözmeyi umduklarını söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray mağlubiyetinin ardından, "Böyle takımlara karşı kendi evinizde kontrataktan üç gol yerseniz kazanmanız zor oluyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, alınan sonucun kendileri adına istedikleri bir sonuç olmadığını söyledi. Karşılaşmanın iki ayrı devre olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bulut, ilk dakikalarda yapılan hataların maçın seyrini belirlediğini belirterek, "Maalesef istemediğimiz bir sonuç. Aslında ilk yarı ve ikinci yarı olarak ayırmamız gereken iki 45 dakika var. İlk 15-20 dakikada çıkarken kaptırdığımız toplar nedeniyle kontrataktan yediğimiz ilk iki gol, hatta üçüncü gol rakibi öne geçirdi" diye konuştu.

İkinci yarıda skoru değiştirmek için çaba gösterdiklerini dile getiren Bulut, "İkinci yarı elimizden geleni yapmaya çalıştık. Pozisyonlara da girdik, attığımız bir gol oldu. Ancak yine kontrataktan yediğimiz dördüncü gol var" ifadelerini kullandı.

"Üçü bizim yaptığımız hatalardan"

Galatasaray karşısında yapılan bireysel ve pas hatalarına dikkat çeken Bulut, "Böyle takımlara karşı kendi evinizde çıkarken üç golü kontrataktan yiyorsanız kazanmanız zor oluyor. Rakip 6-7 pozisyona girdi, dört gol attı. Bunların üçü bizim yaptığımız hatalardan ya da pas hatasıyla kaptırdığımız toplardan geldi. Kaliteli Galatasaray ile kendimizi kıyaslamayacağız. Sonuçta arada kalite farkı var. Takım kalitesi var, bireysel kalite farkı var" şeklinde konuştu.

"Antalyaspor kolay bir süreçten geçmiyor"

Antalyaspor'un zor bir süreçten geçtiğini belirten Bulut, devre arası planlamasına da değinerek, "Devre arasına kadar oynayacağımız bir maçımız daha var. Ondan sonra kulüp olarak, takım olarak neler yapabiliriz ona bakacağız. Antalyaspor kolay bir süreçten geçmiyor. Buradaki sorunları yönetimle birlikte çözmeye çalışıyoruz, futbolcularla birlikte çözmeye çalışıyoruz. İnşallah devre arasında bazı problemleri çözüp takımı daha iyi bir noktaya taşıma fırsatımız olur" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Galatasaray'ın Salah'a yapacağı teklif belli oldu

Galibiyet sonrası Galatasaray taraftarını heyecana sokan gelişme
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Hull City üst üste ikinci kez kazandı

Acun'u sevinçten havalara uçuran olay
Hastaneden kanser tedavisi gören belediye başkanına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Kanser tedavisi gören belediye başkanından haber var
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti

Durdurulamıyorlar! Galatasaray şov yaptı
title