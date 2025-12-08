Haberler

Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maçın ortada geçtiğini ve takımı adına mutluluğunu dile getirdi. Bulut, 'Alınan her puan altın değerinde' açıklamasında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maçın ortada geçtiğini belirterek, "Ben takımım adına mutluyum, iyi bir mücadele gösterdik, iyi karşılık verdik." dedi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmada iki takım adına iyi mücadele olduğunu söyledi.

Maçta eksiğin sadece gol olduğunu belirten Bulut, "Rakibimizin nasıl bir iki pozisyonu varsa, aynı şekilde bizim de pozisyonlarımız vardı. İki takım da değerlendiremedi. Ortada geçen bir müsabaka oldu. Ben takımım adına mutluyum, iyi bir mücadele gösterdik, iyi karşılık verdik." dedi.

Bulut, zor dönemden geçtiklerini dile getirerek deplasmanda alınan her puanın altın değerinde olduğunu ifade etti.

Takımı adına mutluluğunu dile getiren Bulut, "Bugün bu maçı unutacağız, yarın önümüzdeki Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüreceğiz. Hafta sonu zor bir maç bizi bekliyor. Büyük maçlar her zaman farklı seyrediyor. Konsantrasyon, şehrin konsantrasyonu. Taraftarımız, futbolcularımız, biz olalım… Hazırlıklarımızı Galatasaray'a yönelik bu hafta içerisinde yapacağız. İnşallah bizim adımıza hafta sonu güzel bir maç olacak." diye konuştu.

Oyun anlayışında üçlü savunmayı rakibe göre mi belirlediğine yönelik soruya ise Bulut, şu yanıtı verdi:

"Rakibin oynadığı aynı sistemle rakibe karşı oynadık. Biraz daha rakipten farklı, top bizdeyken oyunu kurduk. Buna da rakip ilk yarıda iyi adapte olamadı. İkinci yarıda daha iyi adapte oldu. Alanyaspor'u izlediyseniz, büyük takımlara karşı olsun, çok etkili oynadıkları bir oyun var. Defans arkasına koşan, dikine koşan hızlı futbolcuları vardı. Bugün biz onların hiçbirine izin vermedik. İlk yarıda topa karşı iyi durduk ve topu da arkadan iyi kullandığımızı düşünüyorum. Geçişlerde daha dikine doğru pasları doğru yerlere değerlendirmiş olsaydık gol de atabilirdik. Pozisyonlarımız da vardı, değerlendiremedik."

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı

Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı
Tapuda vekalet işlemleri artık e-Devlet'te

Milyonlara müjde! O işlemler artık e-Devlet'ten yapılacak
Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı

Ünlü oyuncu isyan etti: Eşim tarafından darp edildim
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı

Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı
Bahis skandalında şok detaylar! Kulüp başkanı kendi maçına karşılıklı gol var oynamış

Bahis skandalında şok detaylar! Kulüp başkanı kendi maçına...
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı

Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak

Otomobil devinden bomba Türkiye hamlesi! Halk isteyecek onlar yapacak
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay! 2 kulüp başkanı 'beraberlik' için anlaşmış

Şut bile çekilmeyen maç! Meğer 2 başkan her şeyi önceden planlamış
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor

Alarmları kurun! Bu akşam tek başına tarih yazabilir
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil

Ünlü şarkıcı, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
title