Erol Bulut: 'Başakşehir Maçından Puanla Ayrılmak İstiyoruz'

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Bulut, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta mağlup oldukları Gaziantep FK maçına 1 hafta hazırlık yapabildiklerini hatırlattı. Bu süreçte bazı noktalara yeterince çalıştıklarını ancak daha önceden takımın oturmuş bir sisteminin olduğunu söyleyen Bulut, futbolcuları alıştıkları sistemden çıkarmanın biraz zaman alacağını kaydetti.

Futbolcuların yeni bilgileri sahada daha iyi uygulayacaklarını anlatan Bulut, "Antep'te ilk yarı istemediğimiz bir sonuç oldu. 3-0 geri düştük. Yapmak istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda birkaç değişiklikle takım biraz kendini buldu, mücadele gösterdi. Karşılık vermeye çalıştık. Skoru 3-3'e de getirebilirdik." dedi.

"Zor bir maç olacak"

Başakşehir'in lige iyi başlamadığını, Avrupa'dan elendiğini ve teknik direktör değişikliğine gittiğini anımsatan Bulut, "Çok zayıf bir takıma karşı oynayacağımızı düşünmesin. Zor bir maç olacak. Amacımız Başakşehir maçından puanlarla ayrılmak. Takım verdiğimiz bilgilere güzel tepki veriyor. İnşallah Başakşehir karşısında istediklerimizi sahaya yansıtacak ve maçta da karşılığını alacağız." diye konuştu.

Bulut, Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında forma giymeyeceğini, Saric'in ise bu hafta kadroda yer alacağını kaydetti. Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk'ün takımla çalışmalara başladığını anlatan Bulut, kupa maçında bu 2 futbolcuyu değerlendirmeye çalışacağını ifade etti.

Takım olarak çalışmaları gereken çok şey bulunduğunu aktaran Bulut, "Neleri çalışmamız gerektiğini net biliyorum. Hep birlikte daha iyi yerlere takımı götürebileceğiz inşallah. Eksik olan çok şey var. Bunları toplamamız lazım." diye konuştu.

Bulut, gazetecilerin sonradan oyuna girdiği Gaziantep FK maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken Senegalli genç futbolcuları Mouhamed El Bachir Gueye'ye ilişkin sorusu üzerine, "Antrenmanda gördüklerim üzerinden ona forma şansı verdim. Antrenmanda gayet istediğimiz, iyi görüntüyü bize verdi. Mücadelesi, koşuları ve vuruşları olsun güzel görüntü verdi. Nitekim bizi yanıltmadı. 2 gol attı, hat trick de yapabilirdi. Daha fazla forma şansı bulması kendisine bağlı. Antrenman kalitesini yüksek tutarsa daha fazla forma bulabilir." ifadelerini kullandı.

İngiltere Championship'in Türkiye Ligi ile kıyaslanabileceğini anlatan Bulut, "Süper Lig'in üst seviyesinde olan takımlar tabii ki Championship'in üstünde. Ligimiz kötü değil. Çok mücadele var, fizik temas var. Taktik açısından eksiğiz. Geçişlerde, topun oyunda kalması noktasında biraz eksiğiz. Bunları yükselttiğimiz zaman biraz daha profesyonelce işimize bakarsak ligimizi üst seviyelere çekebileceğiz." ifadelerini kullandı.

"Takımın taraftar desteğine ihtiyacı var"

Türkiye ve İngiltere'deki futbolcular arasında fizik farkları bulunduğunu aktaran Bulut, şöyle konuştu:

"Orada 46 maç oynanıyor. Kupa maçlarıyla ortalama 55 maç. 3 günde bir maç oynanıyor. Ülkemizde 3 günde değil haftada bir maç oynanıyor. 3 günde bir maç olduğunda federasyondan 'Avrupa maçını kazanacağız.' diye izin istiyoruz, yine kazanamıyoruz. Bir hafta sonra oynuyoruz gene kötü oynuyoruz. 3 günde bir oynasak bazı maçlarda takım belki daha hazır olur, tempoya ayak uydurmuş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolun yüksek tempo ile oynandığını Kaydeden Bulut, teknik kapasite ne kadar iyi olursa olsun fizik kapasite yeterli değilse bile sorun yaşanabileceğini belirtti.

Antalyaspor'da bir sıralama hedefi koymak yerine adım adım gitmek istediğini aktaran Bulut, kafasında bir puan ortalaması olduğunu ancak bunu paylaşmayacağını vurguladı.

Genelde tesislerde, taraftarın önüne çıkmaması rağmen şehre uğradığını dile getiren Bulut, "Kentteki sevgi, saygıyı taraftarın istediğini, bizim arkamızda olduklarını net bir şekilde gördüm. İnşallah stadı doldururlar. Takımın taraftarın desteğine ihtiyacı var." şeklinde konuştu.