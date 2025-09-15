Eroğlu: Çalışacağız ve Başarılı Olacağız

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Aramıza katılacak oyuncular, fiziksel anlamda yukarıya çekmemiz gereken oyuncular var. Pes etmeyeceğiz, çok çalışacağız, daha çok çalışacağız ve çok başarılı olacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu maç sonu açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eroğlu takımının iyi mücadele ettiğini ancak sonuca ulaşamadığını ifade ederek "Bugün berabere kalsak üzüleceğimiz bir maçtı. Öncelikle Rizespor'un hem Galatasaray maçında hem Alanya maçında yaptığı yüksek şiddetli baskılar, ön alan baskısıyla rakibi hataya sevk edip girdiği pozisyonlar bardı. Biz dersimizi iyi çalıştık. Baskıları kırarak rakibin geriye koşmasını sağladık. Sadece pozisyon anlamında belki çok daha üretken olabilirdik ama buda normal. Yeni aramıza katılan oyuncularımız var. Ön taraf birlikte bugün ilk defa oynadı. Orta sahada değişemediğimiz oyuncularımız var, yetiştiremediğimiz transferlerimiz var. Bizim için tabii ki son hamle yapmak kolay olmuyor. Bugünde maçın başından sonuna oyunda kaldık, rakibi kaleden uzak tuttuk. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. İkinci yarı biraz oyundan düştük, değişiklik yapmamız gerekiyordu. Bu değişiklikler sonucunda girdiğimiz, vuramadığımız pozisyonlar var. Biz atsaydık 1-0 öne geçecektik ama dönen topta bir hatadan gol yedik. Maçın son dakikasında penaltı golünü atsa en azından berabere bitecekti. Gaziantep maçında son dakika yaptırdığımız penaltı ile kaybetmiştik, bugün de penaltı atamadan kaybettik. Oyuncularım iyi mücadele etti. Karşımızda geçen seneden iyi bir kadrosu olan, hem kadro genişliği, derinliği olan bir takım vardı. Bizde bugün gerçekten iyi bir oyun ortaya koyduk ama futbol maalesef skor oyunu skor alman gerekiyor. En azından kaybetmemen gerekiyor. Bizde milli arada iyi çalıştık aslında ama sonuca yansıtamadık. Anlar oyunu futbol. 90 dakikada kaybediyorsun. Kazanabilirdik ama biz kaybettik. Üzgünüz. Yarından itibaren hemen toparlanmamız gerekiyor. Aramıza katılacak oyuncular, fiziksel anlamda yukarıya çekmemiz gereken oyuncular var. Pes etmeyeceğiz, çok çalışacağız, daha çok çalışacağız ve çok başarılı olacağız" ifadelerini kullandı. - RİZE