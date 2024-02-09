Beşiktaş ara transfer dönemi bitmeden başarılı futbolcuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Son olarak, Ernest Muci ile anlaşan Beşiktaş, başarılı oyuncuyla karesini paylaştı. Ernest Muci kimdir? Ernest Muci nereli, kaç yaşında?

ERNEST MUCI KİMDİR?

2001 yılında doğan Muci Arnavutluk'ta doğmuştur. En büyük hayali futbolcu olmaktır. 17 yaşında yeşil sahaya adımını atan Muci azmi ve hırsıyla dikkat çeker. Futbol kariyerine FK Dinamo U17 takımında başlayan genç oyuncu önce KF Tirana U19 takımına ardından ise Tirana'nın A takımına yükselme başarısı gösterdi. Tiran'dan 2020-21 sezonunda Legia Varşova takımına 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

ERNEST MUCI HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Legia Varşova forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ernest Muci'yi kadrosuna kattı. Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Siyah-beyazlıların Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Beşiktaş'ın oyuncunun kulübüne taksitlerle birlikte 8-10 milyon euro arası bir bonservis ödeyeceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ernest Muci, resmi sözleşmeyi imzalamak için bugün 16:30'da İstanbul'a gelecek.