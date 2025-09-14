Ernest Muçi: Gol hala kontrol ediliyor

Trabzonsporlu futbolcu Ernest Muçi, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"GOL HALA KONTROL EDİLİYOR"

Eksik oynamanın zor olduğunu dile getiren Muçi, "Maça iyi başladık, golü de bulduk. Şu an hala gol kontrol ediliyor. 10 kişi mücadele etmek kolay değil. İyi mücadele ettik, iyi savunduk. 10 kişi devam etmek kolay olmadı." dedi.

"İYİ MÜCADELE ETTİK"

Muçi, ayrıca, "Harika ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. İyi mücadele ettik." şeklinde konuştu.