Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Petrakov: Ermenistan, Galler ve Türkiye grupta ikincilik için mücadele ediyor

Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, Türkiye ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, Ermenistan, Galler ve Türkiye'nin grupta ikincilik için mücadele ettiğini belirtti.

Oleksandr Petrakov: Oyuncularım beraberliğe sevinmediler

Engin ÖZMEN - Oğuzhan KILIÇ - Sarp DEMİRHAN / ESKİŞEHİR, (DHA)- Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, 'Maçtaki 1-1'lik bu durumdan oyuncularım çok memnun değil, soyunma odasında pek de sevinmediler' dedi.

Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5'nci maçında 1-1 berabere biten Türkiye karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularının 1-1'lik sonuca sevinmediklerini ifade eden Petrakov, 'Maçtaki 1-1'lik bu durumdan oyuncularım çok memnun değil, soyunma odasında pek de sevinmediler. Ermenistan Milli Takımı'nı daha iyi yerlere getirmek için çalışıyorum ve hem Ermeni halkı hem de futbolcularımla iyi anlaştığıma inanıyorum. Oyuncularımın kişisel eleştirilerini yapmayı pek sevmiyorum. Genel bir değerlendirme ya da karşılaştırma yapmak istemem. Ama 3 takım da ikincilik için mücadele ediyor. Türkiye Milli Takım güçlü bir takım ve evet genelde pozisyonlar açısından artı bir durumdaydı. Sonuca odaklı mücadele ediyoruz, karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum' şeklinde konuştu. (DHA)