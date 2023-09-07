EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5'inci maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Ermenistan Milli Takımı, özel uçakla Eskişehir'e geldi. Ermenistan kafilesi, Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'nda karşılandı ve konaklayacakları otele geçti.

A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Ermenistan Milli Takımı özel uçakla Eskişehir'e geldi.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5'inci maçında 8 Eylül Cuma günü A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Ermenistan Milli Takımı, Erivan'dan kalkan özel uçakla Eskişehir'e geldi. Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na gelen Ermenistan kafilesi ardından konaklayacakları otele geçti. Kafilede, Ermenistan Futbol Federasyonu Başkanı Armen Melikbekyan ve yöneticiler de yer aldı.