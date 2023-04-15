Ermenistan'daki şampiyonada rezalet! Görevlinin elindeki Azerbaycan bayrağını kaparak ateşe verdi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılışında büyük bir skandal yaşandı. Kimliği bilinmeyen bir kişi sahneye atlayarak görevlilerin elinden Azerbaycan bayrağını kaparak ateşe verdi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dün düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde kimliği bilinmeyen bir kişi, sahneye çıkarak Azerbaycan bayrağı taşıyan görevlinin elinden Azerbaycan bayrağını kaparak skandal bir harekete imza attı.

AZERBAYCAN BAYRAĞINI TAŞIYICIDAN KAPARAK ATEŞE VERDİ

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dün düzenlenen ve uluslararası televizyonlarda canlı yayınlanan Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde, şampiyonaya katılan ülkelerin bayrakları görevliler tarafından sahneye getirilmeye başlandı. Bu sırada sahneye gelen bir kişi, Azerbaycan bayrağını taşıyıcıdan kaparak ateşe verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BAYRAĞIN YAKILMASINI KINADI

Görevli bir kişi bayrağı yakan kişiye müdahale ederek sahne dışına çıkarttı. Yerel basın tarafından barış sürecini bozmaya yönelik bu davranış eleştirilirken Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan bayrağının yakılması şiddetle kınandı ve olayı gerçekleştiren kişiye ceza verilmesi istendi.