Erman Toroğlu'nun ceketi gündem oldu! Fiyatını duyanlar "Yok artık" diyor
Beşiktaş-Galatasaray derbisini yorumlayan Erman Toroğlu, 4 bin 904 dolarlık (153 bin lira) ceketi ile gündem oldu. Dünyaca ünlü bir markanın gri renkli desenli ceketini giyen Toroğlu'nun bu ceketi sosyal medyada çok konuşuldu. Ceketin fiyatına ve görünümüne dair çeşitli yorumlar yapıldı.
Beşiktaş- Galatasaray derbisini yorumlayan Erman Toroğlu, bu kez ceketinin fiyatı ile gündem oldu. 4 bin 904 dolarlık (153 bin lira) ceketi ile izleyici karşısına çıkan Toroğlu'nun ceketi çok konuşuldu.
CEKETİN FİYATI GÜNDEM OLDU
Dünyaca ünlü bir markanın gri renkli desenli ceketini giyen Erman Toroğlu'nun 4 bin 904 dolar (153 bin lira) ödemesi çok konuşuldu.
YORUM YAĞDI
Toroğlu'nun ceketiyle ilgili sosyal medyada "O ceketle kendisini birine benzeteceğim ama bir türlü benzetemedim", "Sanki sahne sanatçısı", "Birkaç yüz bin lira para onun için", "Ya bari paraya değseydi çok çirkin" şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte o ceket;