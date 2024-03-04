Erman Toroğlu'nun ceketi gündem oldu! Fiyatını duyanlar 'Yok artık' diyor

Beşiktaş- Galatasaray derbisini yorumlayan Erman Toroğlu, bu kez ceketinin fiyatı ile gündem oldu. 4 bin 904 dolarlık (153 bin lira) ceketi ile izleyici karşısına çıkan Toroğlu'nun ceketi çok konuşuldu.

CEKETİN FİYATI GÜNDEM OLDU

Dünyaca ünlü bir markanın gri renkli desenli ceketini giyen Erman Toroğlu'nun 4 bin 904 dolar (153 bin lira) ödemesi çok konuşuldu.

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