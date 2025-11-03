Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü'nün kırmızı kartını sert sözlerle eleştirdi.

"ÖZEL UÇAKLA GETİRİRSEN, BÖYLE OLUR"

Erman Toroğlu, Orkun Kökçü transferine de göndermede bulunarak, "Bir futbolcu alıyorsunuz. Diğer takımlara özenip, seyirciye hava yapmak için adamı özel uçakla getiriyorsunuz. Lizbon'dan binecek tarifeli sefere, ekonomi sınıfında gelecek. Adamı öyle getirirsen o da böyle atılır ve takımı yalnız bırakır. Pozisyon icabı atılsa bir şey demem. Ama sen böyle aptalca atılırsan bu şunu gösterir: Sen bu maçta takımını sattın" dedi.

"BEŞİKTAŞ KAPTANLIĞI HERKESE VERİLMEZ"

Toroğlu, kırmızı kart sonrası Kökçü'ye kaptanlık verilmesini de eleştirerek, "İlla satmak parayla olmaz. Akıl alır gibi değil Orkun'un yaptığı. Çok güzel geçebilecek bir maçın ve seyir zevkimizin içine etti. Ama onun kabahati yok. Ona o iki günde kaptanlık bandını verenlerde kabahat. Beşiktaş kaptanlığı kolay bir iş değildir beyler. O bandı herkese veremezsiniz" ifadelerini kullandı.

"SERGEN DE GEMİYİ TERK ETTİ"

Toroğlu, kırmızı kart sonrası oyundan atılan teknik direktör Sergen Yalçın'a da, "Tamam kardeşim senin futbolcun işin içine etti. Sen ne yaptın Sergen? Sen de gemiyi terk ettin. Demek ki sen de böyle şeylere hazırlıklı değilsin. Veya diyorsun ki: 'Bu takımdan bir şey olmaz. Ben de çekip gideyim. Tedesco da büyük hatalar yaptı ama onun imdadına Beşiktaşlı futbolcular yetişti. Yanlış gemi, doğru sefer oldu. 'Maçın adamı kim?' derseniz, Orkun Kökçü. Fenerbahçe yönetiminin galibiyet priminden Orkun'a da vermesi gerekir" dedi.