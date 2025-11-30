Haberler

Erkekler 21 Yaş Altı Curling Milli Takımı A Klasmanına Dönüş İçin Mücadele Ediyor

Erkekler 21 Yaş Altı Curling Milli Takımı, Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası'na hazırlanıyor. Şampiyona 7-19 Aralık tarihlerinde Finlandiya'da gerçekleştirilecek ve takım, B klasmanında ilk ikiye girerek A klasmanına yükselmeyi hedefliyor.

Erkekler 21 Yaş Altı Curling Milli Takımı, B klasmanında mücadele edeceği Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası'nda ilk ikiye girip tekrar A klasmanına dönüşü hedefliyor.

Erzurum Curling Arena'da şampiyonaya hazırlanan genç milliler, Finlandiya'da 7-19 Aralık'ta 20 ülkenin katılacağı şampiyonada başarılı olmak için sıkı çalışıyor.

Haftanın 6 günü buz üzerinde ter döken milliler, B klasmanında yarışacağı ülkeler arasından ilk ikiye girerek daha önce yer aldıkları A klasmanına yükselip burada kalıcı olmayı amaçlıyor.

Milli takım antrenörü Orhun Yüce, AA muhabirine, seçmelerle milli takım sporcularının belirlendiğini söyledi.

Aynı sporcuların geçen yıl da şampiyon olarak Türkiye'yi 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda temsil ettiğini belirten Yüce, "Bu şampiyonada A ve B klasmanı var. En üst olan A klasmanında 10 ülke yer alıyor, biz ise B klasmanındayız. Burada da 20 ülke var ve amacımız o 20 ülke arasında finallere kalarak ilk ikiye girmek." dedi.

Yüce, ilk ikiye giren ülkelerin A klasmanına yükseldiğini hatırlatarak, "Hedefimiz bu şekilde A klasmanına yükseldikten sonra burada kalmak ve orada tutunmak. İki yıl önce bunu yaptık junior takımımız A klasmanına çıktı. Ama 9. olarak B klasmanına düştüler. Şimdi seçilen takımımız, aralık ayında Finlandiya'da yapılacak şampiyonada B klasmanında ülkemizi temsil edecek." diye konuştu.

"Yıllardır birlikte çalışan uyumlu bir takımız, o konuda şanslıyız"

Şampiyonanın guruplar halinde yapılacağını anlatan Yüce, şöyle devam etti:

"Şampiyona 3 guruptan oluşuyor. Bizim gurubumuzda İspanya, Filipinler, Yeni Zelanda gibi takımlar bulunuyor. Aralarında daha önce A klasmanını gören yok ama diğer guruplarda A klasmanında yer alan ülkeler oldu. Yıllardır birlikte çalışan uyumlu bir takımız, o konuda şanslıyız. Bu yüzden de asıl amacımız onların birlikteliklerini korumak. Önceki yıllarda eksiğimiz neyse daha önce neden tutunamadığımızın sorusunu sorduk ve bunun cevapları üzerine şu an çalışıyoruz. İşin teknik kısmı bir yana asıl önemli olan sporcuların birlik, beraberlik ve odaklanma olduğu için burada kamp yapıyoruz. Şampiyonadan önce de eksiklerimizi tamamlayacağız, Çekya'da bir kampımız daha olacak."

Yüce, daha önce kendisinin de milli forma giydiğini anımsatarak, "Yüzyıllardır bu sporu yapan İskandinav ülkeleri var ve biz onlarla mücadele ediyoruz. Aslında bu boyutta işimiz zor ama bizimle aynı zamanda başlayıp kendini geliştirmeye çalışan ülkeler bizimle aynı yerde değil, bizim çok çok daha altımızdalar. Bizim en büyük artımız, bir kere gerçekten ruhu olan sporcularımızın olması, en önemli şey takım olmak. Birlik olunca dünyanın en iyi ülkeleri de olsa onlarla mücadele edebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Muhammet Zenit: "Takımımız çok iyi, ben onlara çok güveniyorum"

Milli sporcu Muhammet Taha Zenit de, 4 yıldır milli formayı giydiğini ve takımın kaptanı olduğunu ifade etti.

Takımın çok iyi olduğunu vurgulayan Zenit, "Ben onlara çok güveniyorum. Bu sene çok iyi hazırlandık ve haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. A klasmanına daha önce çıktığımızda zorlu rakiplere karşı güzel mücadele etmiştik ama sonunda dereceye sahip olamadık. Bu sene inşallah B klasmanında derece aldıktan sonra A klasmanında ülkemize madalya kazandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
