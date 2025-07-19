Erkek basketbolunda tarihe geçen imza

Erkek basketbolunda tarihe geçen imza
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Sırp asıllı Avustralyalı Jelena Todorovic, Brezilya'da bir erkek basketbol takımını çalıştıran ilk kadın başantrenör oldu. 31 yaşındaki Todorovic, Fortaleza Basquete Cearense takımı ile anlaşma imzalayarak tarihe geçti.

Basketbol dünyasında daha önce gerçekleşmemiş bir gelişme yaşandı. Sırp asıllı Avustralyalı Jelena Todorovic, Brezilya'da erkek basketbol takımını çalıştıran ilk kadın başantrenör oldu.

"İLK KADIN BAŞANTRENÖR"

31 yaşındaki koç, Cearense ile sözleşme imzaladı. Todorovic böylelikle, ülkede bir erkek profesyonel basketbol takımını çalıştıracak ilk kadın olarak tarihe geçti.

Erkek basketbolunda tarihe geçen imza

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sırp asıllı Avustralyalı, henüz 31 yaşındayken Brezilya'da bir erkek profesyonel basketbol takımına liderlik eden ilk kadın başantrenör oldu." denildi. Todorovic, 2023 yılında Dimitris Itoudis yönetimindeki Yunanistan Erkek Milli Takımı'nın teknik ekibinde de yer almıştı.

Erkek basketbolunda tarihe geçen imza

KARİYERİ

Jelena Todorovic, genç yaşına rağmen önemli deneyimlere sahip bir antrenör. 2023 yılında, dünyaca ünlü antrenör Dimitris Itoudis yönetimindeki Yunanistan Erkek Milli Takımı'nın teknik ekibinde de yer alması, onun uluslararası arenadaki tecrübesinin ve yetkinliğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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