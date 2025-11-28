ERKBA, Sporcu Sağlığına Yapay Zeka Destekli Çözümler Geliştiriyor

SPORCU sağlığı ve fizik tedavi teknolojileri üzerine çalışan TÜBİTAK destekli girişim ERKBA, yeni nesil cihaz ve yapay zeka tabanlı yazılımlarını D-Smart'ta yayımlanan 'Haftanın Konuğu' programında anlattı. Cengizhan Muhçu'nun sunduğu canlı yayında Erkba Kurucusu Batuhan Erkek, hem firmanın vizyonunu hem de geliştirdikleri teknolojilerin sahadaki etkisini detaylarıyla paylaştı.

'TEKNOLOJİYİ SADECE TEDAVİ İÇİN DEĞİL, SPORCUNUN GELECEĞİNİ KORUMAK İÇİN GELİŞTİRİYORUZ'

Batuhan Erkek, sözlerine şöyle başladı: "Bizim yaklaşımımız ölçüm odaklı. Bir sakatlığın öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere üç aşamalı bir modelimiz var. Kas gücü, hareket açıklığı, aktivasyon gibi verileri sürekli takip ediyoruz. Çünkü teknolojiyi sadece tedavi için değil, sporcunun geleceğini korumak için geliştiriyoruz."

"HER SPORCUYA YAZILIM ÜZERİNDEN KİŞİSEL BİR GELİŞİM HARİTASI ÇIKARIYORUZ"

Kocaeli Bilişim Vadisi'nde ve Osmaniye Teknopark'ta faaliyet gösteren girişim, yerli üretim gücünü yapay zeka, sensör teknolojileri ve oyun tabanlı rehabilitasyon yazılımlarıyla birleştirerek, rehabilitasyon süreçlerini dijitalleştiren entegre sistemler geliştiriyor. Bu durum sağlık alanının tamamına hizmet verirken, sporcu sakatlanmalarında da hızlı sonuç almanın ilk yolu haline gelmeye başladı. Batuhan Erkek, yapay zeka destekli yazılımlarının sporcularda oluşturduğu farkı şöyle anlattı:

"Sporcuların kamp dönemlerinden itibaren tüm gelişimlerini haftalık olarak analiz eden bir sistem kurduk. Bu sistem, doğru antrenman yüklemesini öneriyor ve kişiye özel bir gelişim haritası çıkarıyor. Her sporcu farklı bir fizikle, farklı bir pozisyonla sahada olduğu için her şeyin kişiye göre planlanması gerekiyor."

"PARMAKTAN OMURGAYA KADAR HER BÖLGEYE ÖZEL CİHAZ GELİŞTİRİYORUZ'

Ürün çeşitliliğini rakiplerinden ayıran en önemli özellik olarak değerlendiren Batuhan Erkek, şunları ifade etti: "Biz aslında vücutta ihtiyaç duyulan her bölge için teknolojik çözümler geliştiriyoruz. Parmak rehabilitasyonu için bir cihazımız var, 2024'te uluslararası fuarda madalya aldı. Skolyoz için akıllı bir tedavi sistemi ürettik. Şu anda sıcak–soğuk kompresyon cihazımızı tamamlıyoruz. Hepsinin ortak noktası; kişinin gerçek zamanlı verisine göre çalışması."

'SAHA TESTLERİNDE SAKATLIK SÜRESİNİ %25–30 KISALTTIK'

Geliştirdikleri teknolojilerin performansını değerlendiren Batuhan Erkek, sonuçların oldukça etkileyici olduğunu belirterek "Saha testlerinde amatör sporcularda iyileşme sürelerinin %25–30 kısaldığını gördük. Profesyonellerde bu oran daha da yüksek olacak. Çünkü kas kalitesi arttıkça teknoloji çok daha hızlı karşılık buluyor. Cihazlarımız bölgeyi doğru ısıtıyor, doğru egzersiz yaptırıyor, süreç sonunda soğutma ve masaj uygulayarak tedaviyi hızlandırıyor." şeklinde konuştu.

Darbeye bağlı sakatlıklarda cihazların fizyoterapistlere sunduğu detaylı analizlerin tedavi kalitesini artırdığını da vurguladı.

'TÜRKİYE'DE SPOR TEKNOLOJİLERİNDEKİ AÇIĞI KAPATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye'de sporcu performansı tarafındaki eksikliklere dikkat çeken Batuhan Erkek, şöyle konuştu: "Ülkemizde alt yaş gruplarında inanılmaz yetenekler var ama üst seviyede aynı ivme devam etmiyor. Yurt dışından gelen oyuncular fiziksel olarak çok güçlü ama zamanla düşüş yaşıyorlar. Bu tabloyu değiştirmek için bu teknolojileri geliştirdik. Amacımız, Türkiye'nin spor teknolojilerinde geri kalmamasını sağlamak."

'YAPAY ZEKA İLE SADECE TEDAVİ DEĞİL, RİSK TAKİBİ DE YAPIYORUZ'

ERKBA'nın yapay zeka ekosisteminin sadece tedavi sürecine değil, sporcunun tüm risk analizine odaklandığını belirten Batuhan Erkek, "Geniş bir veri setiyle çalışan yapay zeka altyapımız, sporcuların anlık analizini yapıyor. Risk oluşmadan bile uyarılar verebiliyor. Bu hem tedaviyi hızlandırıyor hem de sakatlığın oluşmasını engelliyor." dedi.

'SANAL GERÇEKLİKLE SPORCUNUN KAPALI ALANDA MAÇ OYNAR GİBİ ÇALIŞMASINI SAĞLIYORUZ'

Dünya trendlerini yakından takip ettiklerini belirten Batuhan Erkek, geleceğe dair planlarını şu sözlerle aktardı: "İngiltere'de kullanılan sanal gerçeklik tabanlı antrenman modellerini sistemlerimize entegre ediyoruz. 6–8–9 numara gibi pozisyonlara özel çalışmalar yapılabiliyor. Böylece sporcular kapalı alanda bile maç temposunda antrenman yapabilecek."

'TEKNOLOJİYİ SPOR SAĞLIĞININ MERKEZİNE KOYARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

Batuhan Erkek "Sporcu sağlığını teknolojiyle birleştirerek Türkiye'nin bu alandaki açığını kapatmayı hedefliyoruz. Ürünleri ve yapay zeka tabanlı analizleriyle firma, hem sporcularda hem de günlük yaşamda sakatlık yaşayan bireylerde tedavi süreçlerini hızlandırmaya devam ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.