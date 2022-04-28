"Takım halinde kendimize çok güveniyoruz"

" Belgrad'da Türk'ün gücünü gösterelim"

"Müthiş bir destek alıyoruz"

ATA SELÇUK - GÖKHAN HEBEPÇİ / İSTANBUL,- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Takımımla gurur duyuyorum. Bu takım 4. Yıldır Avrupa'da basketbolun zirvesinde. Kolay değil, üst üste 4 yıl zirvede kalmak. O açından takımımı kutluyorum" dedi.

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 3-1'e getirdi ve Final Four'a yükseldi. Son şampiyon Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'a yükselme başarısı gösterdi. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gösterdikleri mücadele için takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Ergin Ataman, "Takımımla gurur duyuyorum. Bu takım 4. Yıldır Avrupa'da basketbolun zirvesinde. Bu takım İstanbul'a, Türkiye'ye gençlere, çocuklara basketbolun zirvesini sevdirdi. Burada oynanan basketbol, çocuklar eminim Türkiye'de daha fazla top satın alıyor, daha çok forma alınıyor, daha çok spor okullarında, basketbol okullarında basketbol oynamak istiyor. Bunun da temelin de Anadolu Efes'in yapmış olduğu coşku var. Kolay değil, üst üste 4 yıl zirvede kalmak. O açından takımımı kutluyorum. Bu akşam 10. Kez üst üste kapalı gişe oynadık. Birçok arkadaşlarımıza bilet bulamadık. Bu destek dolayı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Oyunculara müthiş mücadele ediyor. Sonunda da istediğimize geldik, Final-Four'a geldik. Kaldı 2" ifadelerini kullandı.

Taraftarların muhteşem bir atmosfer oluşturduğuna dikkat çeken tecrübeli başantrenör, "Atmosfer muhteşem. Son 3 aydır muhteşem. Müthiş bir destek alıyoruz. Gönülden geliyor herkes buraya. Çok güzel bir atmosfer var. En ufak kötü tezahürat yok. Anında müdahale var. Basketbolu tamamıyla yaşayan taraftar var. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.