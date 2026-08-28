Ataman: İzlanda Galibiyetiyle Yüzde 99 Katılırız

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Litvanya karşısında alınan 94-66'lık galibiyetin ardından, " İzlanda'dan da galibiyet çıkartırsak Dünya Kupası yolunda çok çok büyük bir avantaj elde ederiz. Yüzde 90, yüzde 99 katılmayı garantiler gibi oluruz" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında İstanbul'da konuk ettiği Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başantrenör Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hazırlık maçlarında farklı oyuncuları ve farklı rotasyonları denediklerini belirten Ataman, "Hedef maçlarda hangi oyuncularımızı kaç dakika oynatacağımızın planını yapmıştık. Bugün de plan dahilinde oynadık. İzlanda'da da aynı şekilde oynayacağız. Tek hedef maçı kazanıp namağlup unvanımızı devam ettirmek. Oradan da galibiyet çıkartırsak Dünya Kupası yolunda çok çok büyük bir avantaj elde ederiz. Yüzde 90, yüzde 99 katılmayı garantiler gibi oluruz. Onun için çok kritik bir maç bizim için. En iyi oyuncular, en iyi performans veren oyuncular sahada olacaklar" diye konuştu.

"Aynı sistem ve aynı kadro iskeletiyle devam ediyoruz"

Milli takımı 3 yıldır hazırladıklarını ve geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan kadronun iskeletini koruduklarını ifade eden Ataman, "Bu milli takımı 3 senedir hazırlıyoruz ve geçen yıl zirveye çıktı. Oynadığı basketbolla tüm dünya basketbol otoritelerinin büyük takdirini kazandı. Çok uzun yıllar sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı, son anda finali kaybetti. Şimdi o kadronun iskeleti devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Alperen Şengün ve Shane Larkin'in kadroda yer almamasıyla ilgili de konuşan Ataman, "Bugünkü kadroya baktığınız zaman Alperen yok. Mecburen NBA'de şu anda kendi takımıyla bir kampta. Onun yerine geçen sene son anda şampiyonaya götüremediğimiz Yiğitcan Saybir'i koyduk. Bu akşam çok katkı verdi. Shane Larkin yok, onun da bir sakatlığı var. Tarık Biberovic'i kadroya dahil ettik. Aynı sistem, aynı kadro. Takımda büyük bir arkadaşlık seviyesi zaten çok üst düzeyde. Aynen bu şekilde devam etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Oyuncuların kapasitesine dikkat çeken Ataman, "Hedefler büyük ama oyuncularımızın kapasitesi de son derece fazla. Egoları bir tarafa bıraktığımız zaman ortaya bu akşam olduğu gibi çok iyi bir basketbol çıkartabiliyoruz" dedi.

"Cedi kendi pozisyonunda Avrupa'nın en iyi oyuncusu"

Milli takım kaptanı Cedi Osman'ın performansını da değerlendiren Ataman, "Öncelikle Cedi'yi tebrik ediyorum. Müthiş bir kaptanlık yapıyor bu takıma 3 yıldır. Her şeyini ortaya koyuyor. Zaman zaman performans düşüklüğü olabilir ama bu akşam performansı da çok üst düzeydeydi. Bana göre Cedi kendi pozisyonunda Avrupa'nın en iyi oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Cedi Osman'ın takım arkadaşlarına da önemli katkı verdiğini aktaran Ataman, "Ona doğru basketbol oynattığınız zaman bunu en iyi şekilde sahaya yansıtıyor. Arkadaşlarını hem oynatıyor hem de pozitif karakteriyle çok ciddi anlamda katkı veriyor. Bu takıma katkısı çok büyük. Ümit ediyorum daha nice maçlarda milli takımımızın kaptanlığına devam eder" diye konuştu.

"Benim olduğum yerde hedefler her zaman büyük olur"

Milli takımın mevcut seviyesinin kendisi için sürpriz olmadığını dile getiren Ergin Ataman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok iyi bir kadromuz var, çok iyi oyuncularımız var. Onlara doğru basketbol oynatıp onları doğru motive ettiğiniz zaman bu sonuçlar geliyor. Bizim olduğumuz yerde, benim olduğum yerde hedefler her zaman büyük olur. Onlar da bunu layıkıyla yerine getiriyorlar. Onun için de benim için bir sürpriz değil şu anda bu takımın bulunmuş olduğu durum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı