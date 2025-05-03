Ergin Ataman'ın oğlu babasının yuhalanmasına dayanamadı

Ergin Ataman'ın oğlu babasının yuhalanmasına dayanamadı
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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman, Anadolu Efes'e karşı alınan mağlubiyet sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarp Ataman, babasının Anadolu Efes taraftarlarıyla yaşadığı gerginliğin ardından "Bugün hayatımın sonuna kadar saklayacağımı düşündüğüm eşyalar çöpte huzurlu bir akşam geçirebilirler" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Basketbol THY Euroleague'nin play-off serisi dördüncü maçında Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos AKTOR, deplasmanda Anadolu Efes'e 85-82 mağlup oldu. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman, Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın son anlarında lacivert-beyazlı taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında gerginlik yaşandı. Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik, "Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY Euroleague'de kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi. Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.

"ÇÖPTE HUZURLU BİR AKŞAM GEÇİREBİLİRLER"

Sarp Ataman paylaşımında; "Bugün hayatımın sonuna kadar saklayacağımı düşündüğüm eşyalar çöpte huzurlu bir akşam geçirebilirler" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Ergin Ataman'ın oğlundan maç sonu paylaşım: Çöpte huzurlu bir akşam geçirebilirler

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErdal Temur:

Babasi neki oglu ne olsun......noldu zorunami gitdi yuhalanmasi..

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Haber YorumlarıAtakan öztürk:

EFESİN ALDIĞI 2 EUROLİG ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDIRMIŞ BİR KİŞİYE YAPILAN NANKÖRLÜK .. YAZIKLAR OLSUN

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Haber YorumlarıEmrah Emir:

Baban taraftara küfür edince de babanın aldığı eşyaları çöpe attın mı abisi

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