Ergin Ataman'dan olay sözler: 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı

Güncelleme:
Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından sarı-lacivertli taraftarları hedef aldı. Deneyimli hoca, ailesine edilen küfürleri dile getirerek, "Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 88 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı. Sonrasında ise Tanrı bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Tanrı bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik.'' sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 16. haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 81-77 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, bu sezon EuroLeague'de 6 maç sonra ilk, toplamda ise 6. yenilgisini yaşadı. Panathinaikos ise 10. galibiyetini elde etti.

ERGİN ATAMAN'DAN OLAY SÖZLER

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarını hedef aldı.

"10 BİN EĞİTİMSİZ FENERBAHÇE TARAFTARI"

Sarı-lacivertli taraftarların ailesine yönelik sözlerini eleştiren Ergin Ataman, ''Açıkçası çok üzgünüm. Maça değinirsek ilk yarıda çok iyi oynadık ama ikinci yarıya çok kötü başladık. Bir anda hücum etmeyi bıraktık, Fenerbahçe öne geçerek farkı açtı. Oyunun kontrolünü yitirdik. Bu bölümde neden anlamıyorum ama salondaki 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 88 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı. Sonrasında ise Tanrı bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Tanrı bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm.'' dedi.

''BU ADİL DEĞİL''

Sözlerine devam eden Ataman, ''Bence EuroLeague'de Türkçe bilen biri, bu tezahüratları değerlendirmeye almalı. Bu adil değil. Biz basketbol oynamak için buradayız, Türk Milli Takımı'nın koçu olduğum için gurur duyuyorum. Panathinaikos'ta yaptıklarımdan dolayı da gurur duyuyorum. Bu salondaki 10 bin kişi ise eğitimsiz insanlar. Söyleyeceklerim bu kadar.'' şeklinde konuştu.

