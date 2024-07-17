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Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek

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Turkish Airlines EuroLeague'de Panathinaikos ile şampiyonluk yaşayan Ergin Ataman, Fenerbahçe ile yaşadığı gerginliklerle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. "Şampiyon olmak için fair play kuralları içinde her şeyi yapacağım" diyen Ataman, "Benim Fenerbahçe'ye yaptığım tek şey onları yenerek kupayı almak. Çok şükür ki bugüne kadar hep böyle oldu" ifadelerini kullandı. Tecrübeli başantrenör, Hedefinin Galatasaray Kulübü başkanı olmak olduğu da sözlerine ekledi.

Turkish Airlines EuroLeague'de Panathinaikos ile şampiyonluk yaşayan Ergin Ataman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ataman, hedefinin Galatasaray başkanlığı olduğunu açıklarken Fenerbahçe ile yaşadığı gerginlikler hakkında çok net konuştu.

"FENERBAHÇE BENİ İSTEMEZ"

Kendisine Fenerbahçe'den teklif gelmeyeceğini ifade eden Ataman, "Fenerbahçe kulübü hiçbir zaman bana gelmez, onun için de bunu konuşmanın bir esprisi yok" sözlerini söyledi.

"FAIR PLAY İÇİNDE HER ŞEYİ YAPARIM"

Fenerbahçe'yle yaşadığı gerginlikler hakkında da konuşan Ergin Ataman şu açıklamaları yaptı:

"Bir kez daha söylemem gerekirse benim hiçbir camiaya karşı bir tepkim yok. Benim tepkim azınlık bir provokatör grupları var. Berlin'de de bunu yaşadık. Benim tepkim de onlara karşı. Ben bugüne kadar Ülker Arena'da çok maça çıktım. Benim bir kez dahi orada toplu halde Fenerbahçe taraftarına tepkim olmadı. Zaman zaman hakeme itiraz ediyorsun veya bireysel olarak maç boyu sana küfür eden biri varsa onu güvenliğe söylüyorsun. Ancak toplu halde olmadı. Çünkü bunu anlayabiliyorum, rakipsin ve taraftar moralini bozmaya çalışıyor. Haksız bir şekilde de yıllardır beni 2-0'dan döndüğümüz seriyle ilgili olmamış bir şeyle beni eleştiriyorlar. Defalarca bunu anlatıyorsun ama onlar için değişmiyor. Şu anda da bence Ergin Ataman yok diye sıkılıyorlardır. Çünkü beni orada gördüklerinde daha bir heyecan duyuyorlar. Şimdi takip ediyorum 'Efes'i yendik, şampiyon olduk, günlük güneşlik' diyorlar. Şampiyon olunca güzel tabi ama şampiyon olamayınca o zaman tepkiyi yiyen ben oluyorum. Ben rakip takım antrenörü olarak şampiyon olmak için fair play kuralları içinde her şeyi yapacağım. O zaman çoğu beni sevmiyor.

Ergin Ataman: Benim tek yaptığım Fenerbahçe'yi yenmek

"BENİM YAPTIĞIM ŞEY FENERBAHÇE'Yİ YENMEK"

Bana, 'Hocam sen neden Fenerbahçe'ye bunu yapıyorsun' diyorlar. Benim Fenerbahçe'ye yaptığım tek şey onları yenerek kupayı almak. Çok şükür ki bugüne kadar hep böyle oldu. Hedef maçların çoğunda kazanan benim takımım oldu. Öyle olunca da kızıyorlar sana ama bu kızma bazı provokatörler tarafından abartılarak olunca da ben tepki gösteriyorum, ben de böyle bir insanım ancak benim tepkim camialara karşı değil. Maalesef bazı yöneticiler kulüplerini sosyal medya üzerinden yönetmeye çalıştıkları için ve o sosyal medyada yazılanlara hoş gözükmek için onlar da sana karşı bir tepki oluşturunca bu çark daha da büyüyorlar. Tekrar söylüyorum ben sözlerimin arkasındayım. Fenerbahçe camiasına hiçbir tepkim yok."

Ergin Ataman: Benim tek yaptığım Fenerbahçe'yi yenmek

"GALATASARAY BAŞKANI OLMAK İSTİYORUM"

Hedefinin Galatasaray Kulübü başkanı olmak olduğunu söyleyen Ergin Ataman, "Fenerbahçe'yle basketbolda çoğu kez karşılaştık. Benim hedefim günün birinde kulüp bazında karşı karşıya gelmek. Benim hedefim basketbol antrenörlüğünü bırakınca Galatasaray Kulübü başkanı olmak. Onlar da bunu biliyorlar. Hiçbir zaman bana teklifle gelmezler. Benim de etik olarak böyle bir planım varsa en büyük rakibe gitmemem gerekiyor. Bu bir gerçek. Onun için ben Fenerbahçe'ye gelmem demiyorum, Fenerbahçe bana gelmez diyorum. Zaten artık Türkiye'de de değilim, Atina'dayım. Kader yine de bizi Final Four'da da karşı karşıya getirdi." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Panathinaikos Ergin Ataman Galatasaray Fenerbahçe Basketbol Spor Haberler

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