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Erenlerspor 10 yeni oyuncu ile anlaşmaya vardı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Erenlerspor 10 yeni oyuncu ile anlaşmaya vardı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Erenlerspor 10 yeni oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Erenlerspor 10 yeni oyuncu ile anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Kadir Kocacık, transfer çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Erenlerspor yeni yönetimi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede mavi beyazlı ekip 10 oyuncuyla anlaşmaya vardı. Anlaşmaya varılan futbolcular hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Kadir Kocacık, "Kazımpaşabirlikspor'dan Cevat Kaplan, Akyazıspor'dan Gürkan Kaya, Yeşilyurtbeldespor'dan Erdi Akyel, Serdivanspor'dan Kadir Can Topçu, Hendek Dereköyspor'dan Hamdi Alşan, Kırkpınarspor'dan Hüseyin Akbaş, Karabük İdman Yurdurspordan Yusuf Parlar, Acıelmalıkspordan Abdurrahman Öncül, Yeşilyurt Beldespor'dan Emre Çiçek ve Akyazıspor'dan Numan Özdemir ile anlaşmaya varılmıştır. Transfer çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

Alt yapıya önem verdiklerini ifade eden Başkan Kadir Kocacık, "Alt yapımızdaki sporcularımız eğitimlerine devam ediyor. Yaz sezonunun başlaması ile birlikte sporcularımıza yeni malzeme temini gerçekleşti. Alt yapıya önem veriyor ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Akbaş Yeşilyurt Karabük Spor Haberler

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