Eren Elmalı sezona fırtına gibi başladı

Süper Lig'in 3. hafta maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Eren Elmalı fırtınası esti.

3 MAÇTA 3 GOL

Milli oyuncu Eren Elmalı, zorlu karşılaşmanın 36. ve 46. dakikalarındaki golleriyle takımını 2-0 öne taşıdı. Bu sezon 3 lig maçına çıkan Eren, Kayserispor karşısında attığı gollerle 3 haftada 3 gole ulaştı.

136 MAÇTA 1 GOL ATMIŞTI

Süper Lig'de daha önce 136 maçta 1 gol atan milli oyuncu, bu sezon 3 haftada 3 gol atarak büyük bir başarı yakaladı. Eren ayrıca, attığı ilk golle Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000. golünü kaydetti.