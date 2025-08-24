Eren Elmalı sezona fırtına gibi başladı

Eren Elmalı sezona fırtına gibi başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor karşısında ağları 2 kez sarsan Eren Elmalı, sezona fırtına gibi başladı. Süper Lig'de daha önce 136 maçta 1 gol atan milli oyuncu, bu sezon 3 haftada 3 gol attı.

Süper Lig'in 3. hafta maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Eren Elmalı fırtınası esti.

3 MAÇTA 3 GOL

Milli oyuncu Eren Elmalı, zorlu karşılaşmanın 36. ve 46. dakikalarındaki golleriyle takımını 2-0 öne taşıdı. Bu sezon 3 lig maçına çıkan Eren, Kayserispor karşısında attığı gollerle 3 haftada 3 gole ulaştı.

136 MAÇTA 1 GOL ATMIŞTI

Süper Lig'de daha önce 136 maçta 1 gol atan milli oyuncu, bu sezon 3 haftada 3 gol atarak büyük bir başarı yakaladı. Eren ayrıca, attığı ilk golle Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000. golünü kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti

İşte 10 yaşındaki kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Dışlandım' diyen genç yıldız yüzerek ülkeden kaçtı

"Dışlandım" diyen yıldız futbolcu denize atlayıp ülkeden kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.