Eren Derdiyok dibe vurdu! Eski Galatasaraylı, 2. Lig ekibinde
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Geçen sezonun ilk yarısı MKE Ankaragücü forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok, İsviçre 2. Lig ekibi Schaffhausen ile anlaştı.
Geçen sezon MKE Ankaragücü'nden ara transfer döneminde ayrılan Eren Derdiyok'un yeni rotası İsviçre oldu.
İSVİÇRE 2. LİGİ'NDE FORMA GİYECEK
Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Eren Derdiyok, geçen sezonun ilk yarısını MKE Ankaragücü'nde geçirdi. Deneyimli santrforun yeni adresi Schaffhausen oldu. Derdiyok, yeni sezonda İsviçre 2. Ligi'nde forma giyecek.
SADECE 22 DAKİKA FORMA GİYDİ
Eren Derdiyok geçen sezon MKE Ankaragücü formasını sadece 1 maçta 22 dakika giydi. Deneyimli santrfor, ocak ayından bu yana sahalardan uzak.
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