Ereğli'de Genç Yetenekler için Futbol Akademisi Kuruluyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ereğligücü Futbol Akademisi, 2024-2025 sezonu için genç yetenekleri keşfetmeye hazırlanıyor.

6-13 yaş aralığındaki genç sporcuları kapsayan akademi, U11, U12, U13 ve U14 liglerine katılım sağlamak amacıyla lisans alacak futbolcuları seçmeye hazırlanıyor. Futbolun tecrübeli isimlerden biri olan Adnan Koç yönetiminde gerçekleştirilecek bu seçmeler, genç sporcuların yeteneklerini sergileyebilecekleri ve profesyonel bir lisansla liglere katılabilecekleri önemli bir fırsat sunuyor. - ZONGULDAK