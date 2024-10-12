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Ereğli'de Genç Yetenekler için Futbol Akademisi Kuruluyor

Ereğli'de Genç Yetenekler için Futbol Akademisi Kuruluyor
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ereğligücü Futbol Akademisi, 2024-2025 sezonu için 6-13 yaş aralığındaki genç sporcuları keşfetmek üzere seçmeler düzenleyecek.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ereğligücü Futbol Akademisi, 2024-2025 sezonu için genç yetenekleri keşfetmeye hazırlanıyor.

6-13 yaş aralığındaki genç sporcuları kapsayan akademi, U11, U12, U13 ve U14 liglerine katılım sağlamak amacıyla lisans alacak futbolcuları seçmeye hazırlanıyor. Futbolun tecrübeli isimlerden biri olan Adnan Koç yönetiminde gerçekleştirilecek bu seçmeler, genç sporcuların yeteneklerini sergileyebilecekleri ve profesyonel bir lisansla liglere katılabilecekleri önemli bir fırsat sunuyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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