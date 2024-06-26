Erdoğan'ı küplere bindiren paylaşım: Kansız, milletin sinir uçlarıyla oynuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Futbol Takımımızın Portekiz'e 3-0 yenildiği maçın ardından eski HDP'li vekil Ferhat Encü'nün Portekiz'i tebrik etmesine ateş püskürdü.

PORTEKİZ MAÇI SONRASI MİLLETİN SİNİR UÇLARIYLA OYNAMA GİRİŞİMLERİ ASLA MASUM DEĞİL

HDP'nin 26. Dönem Şırnak Milletvekili olan Ferhat Encü'nün yaptığı paylaşıma değinen Erdoğan, "Portekiz maçı sonrası bu zihniyet mensup kansızların milletin sinir uçlarıyla oynama girişimleri asla masum değildir. Milletimizin birliğini bozamayacaklar. AK Parti olarak Kandil'in ayak takımına meydanı bırakmadık bırakmayacağız" dedi.

"MİLLİLERİMİZİN TARİHİ BİR ZAFERE İMZA ATACAKLARINA İNANIYORUM"

Konuşmasına devam eden Erdoğan, "Millilerimizin bu akşam inşallah tarihi bir zafere imza atacaklarına inanıyorum. Aslanlarımıza Çekya maçında başarılar diliyorum Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum. İnşallah bu akşam 85 milyon tek yürek olarak dualarımızla A Milli Futbol Takımımızın yanında olacağız. Türkiye'nin başarıları karşısında karalar bağlayan müptezellere yeni hezimetler yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Portekiz'e 3-0 yenildiğimiz maçın ardından HDP'nin 26. Dönem Şırnak Milletvekili olan Ferhat Encü, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Encü, Türkiye'yi yenen Portekiz'i tebrik eden Kürtçe bir paylaşım yaparak "Bijî Portîkez… (Yaşa Portekiz)" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Encü'nün yaptığı o paylaşım;