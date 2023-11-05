Erden Timur'u yerden yere vuran Koç, bir de taklidini yaptı! Salon kahkahalara boğuldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında çarpıcı sözler sarf etti. Koç, Timur'un belge iddialarına karşı belgeleri göstermesi gerektiğini ifade etti ve Timur'un doğruyu söylemediğini belirtti. Ayrıca Koç, Timur'un taklidini yaparak salonda kahkahaların yükselmesine sebep oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için flaş sözler kullanıp bir de taklidini yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için de çarpıcı sözler sarf etti.

Ali Koç'un sözleri şu şekilde:

"İste belgeleri kardeşim, söyledik TFF'ye. Elinde belge yoksa konuşamasın böyle. Yok yok yok! İstemiyor, yapamıyor, korkuyor. Bu arkadaş, elinde olan belgeleri ifade edebilmek için bir programa çıktı. Bahsettiği 2 konu var belge diye. Biri eski MHK Başkanı Lale Orta'nın VAR görüntüleri yollaması. Bunlar öyle bir organizma ki, organizasyon ki... Bizzat, eğriden, doğrudan, endirekt... Bizzat demeseydik keşke. Bizzat gitmedi ama dolaylı gitti diyorlar. İçiniz rahat olsun. Başkanınıza, yönetiminize dolaylı, direkt, endirekt hiçbir şey gelmedi bize! Mahkemeye gidiyorum. İtibar saldırısı var! Bıktım bu ülkede yalanla dolanla iş yapanlardan..."

"12 HAKEM KİM!"

"Bu adama diyorlar ki 'Çık bir şeyler yayınla, çık belge yayınla' diyorlar. Biri Lale Orta'nın bana yolladığı videolar, saat veriyor, girdi, çıktı diyor, 12 hakem diye bir şeyden bahsediyor. 12 hakem, 12 hakem, 12 hakem diyor. Kim bu 12 hakem? Belki aldatmışlar bunu, hemen inanmış."

"DOĞRUYU SÖYLEMİYOR"

"Bana çamur atan arkadaş, bir de Beşiktaş ile ilgili bir şey söylüyor. Otelde kahvaltı, o, bu diyor. Çamur atıyor. Zehri veriyor. Gülüyor, ediyoruz da bu çok ciddi. Yolladık, tek tek sorduk diyor. Sonra çok şükür akıllı bir adam çıkıyor oradan 'Ne cevap geldi' diyor. Diyor ki 'Gönderildi mi, gönderilmedi mi bilmiyorum' diyor. Hasbelkader geçen gün denk geldik. 'Gönderdin mi' dedim. 'Ee üü' yaptı. Doğruyu söylemiyor. Bu mertebede bir insan 'Aaa uuu' yapıyor. Olmaz! Olmaz! Yahu biz neyle mücadele ediyoruz. Bak seni Selahattin Baki'ye vereyim, bak ne yapar!"