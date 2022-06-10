Erdemli'de 'Yaz Spor Okulları' başlıyor - Haberler

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Erdemli'de 'Yaz Spor Okulları' başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Erdemli'de 'Yaz Spor Okulları' başlıyor

Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çocukları ve gençleri farklı spor aktiviteleriyle buluşturarak zamanlarını verimli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği ücretsiz 'Yaz Spor Okulları' çerçevesinde kayıt almaya başladı.

Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çocukları ve gençleri farklı spor aktiviteleriyle buluşturarak zamanlarını verimli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği ücretsiz 'Yaz Spor Okulları' çerçevesinde kayıt almaya başladı.

7-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, tenis, muay thai, kickboks ve tekvando dallarında açılan ve kayıtları devam eden kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Öğrenciler yaz kurslarıyla hem spor yapma imkanına kavuşacak hem de yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirerek yeteneklerini keşfedecek.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Erdemli'de sporun her dalında faaliyet gösterdiklerini söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Gençleri sporun her dalıyla buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Belediyemizin Spor Müdürlüğü bünyesinde yılda iki bin tane gencimize eğitim veriyoruz. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, okçuluk ve mücadele sporları branşlarında eğitim veriyoruz, hocalarımız var. Sporun tüm dallarında gençlerimizin yarınlara en güzel şekilde hazırlanmasını sağlıyoruz" dedi.

Ücretsiz Yaz Spor Okulları'na başvurmak isteyenlerin Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne başvurabilecekleri ifade edildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erdemli Belediyesi basketbol Futbol Spor Haberler

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