Erdal Güneş: "Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istedik ama maalesef olmadı"

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Erdal Güneş, 3-1 mağlup bitirdikleri Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istedik ama maalesef olmadı" dedi.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Sivasspor'u konuk ederken sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Ligin ilk 2 haftasında 2 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlıların tek golünü ise Furkan Soyalp kaydetti. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Zorlu maçın ardından mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını söyleyen Gaziantep Teknik Direktörü Erdal Güneş, "Öncelikle deprem nedeniyle 7 ay aradan sonra ilk defa kendi şehrimizde kendi taraftarımız önünde bir maça çıktık. Gönül isterdi ki gelen taraftarımıza galibiyet hediye edelim ama maalesef olmadı. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da maça kötü başladık. Baskılı başlamak istiyorduk ancak baskı neticesinde yakalandığımız topla gol yedik. Sonra ikinci golü yedik. Oyuncularımızı uyarmamıza rağmen gol yedik. Devre arasında takımla iyi bir toplantı yaptık. Gerekli hamleleri de yaptık ve ciddi bir reaksiyon gösterdik. İyi bir dakikada gol bulduk. İkinci golü de bulabilirdik. Maçta Markovic'in bir kafa pozisyonu da vardı. Daha farklı pozisyonlarımız da vardı. Gol ile buluşsak farklı sonuçlar görebilirdik. İstediğimiz sonuçla sahadan ayrılamadık. Biz handikaplı bir takımız 7 ay ara vermiş bir takımız. Oyuncularımızdan bazıları başka kulüplere gitmişti. Süre alanlar oldu, alamayanlar oldu" dedi.

"Takıma takviyeler yaparak gerekli önlemleri alacağız"

Takımdaki eksiklerle ilgili de konuşan Erdal Güneş, "Daha ligin başındayız. Gerekli önlemleri alacağız. Forvet ihtiyacımız var. Mevkisel sıkıntılarımız var. Arayış içerisindeyiz. İnşallah yeni oyuncularımız da takıma katıldığında kazanma alışkanlığı edinen bir Gaziantep FK olacaktır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP