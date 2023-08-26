- Erdal Güneş : "Acilen puan almamız gerekiyor"

KONYA - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, Konyaspor karşısında anlam veremedikleri saçma bir gol yediklerini ifade ederek, acilen puan almaları gerektiğini söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Konya'ya puan veya puanlar almak için geldiklerini kaydeden Erdal Güneş, "İlk yarı aslında istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Ama maalesef skoru bulamadık. Skor yapma konusunda zorlanıyoruz ki mevkisel olarak da orada sıkıntılarımız var. Ama ilk yarının özelinde takımın isteğinde daha doğrusu gayet memnunduk. 2. yarı dahil disiplinle oynamak istiyorduk. Ama maalesef anlam veremediğimiz çok saçma bir gol yedik" dedi.

"Umarım ki bir art niyet yoktur"

Maçın hakemi Mete Kalkavan ile ilgili görüşlerini de belirten Güneş, "Cikalleshi'nin 5 metre gelip topun üzerinden atlaması, sonra tekrar aktif alana girip asist yapması çok ilginç geldi bize. Bunun muhakkak ki bir açıklaması olacaktır. Kuraldan bahsediyorlar ama benim bildiğim kurallar açıktır. Bir pozisyon olduktan sonra kural 5 saniye, 10 saniye içerisinde netse açıklanıp konuşulur ama biz kenarda 3-4 dakika VAR'dan haber bekliyoruz. Herhalde o sürede kitapçığa açıp kurala mı baktılar? Açıkçası bilmiyorum. Mete hocayla alakalı zaten kulübümüzün daha önce canı yandı. Birkaç maç vardı oynadığımız, umarım ki bir art niyet yoktur, öyle yorumluyoruz. Ama maalesef nedense bütün bu olaylar Mete hoca ile bizim kulübümüzü buluyor. Dediğim gibi inşallah bir art niyet yoktur. Ama acilen puan almamız gerekiyor, acilen tekrar toparlanmamız gerekiyor. Önümüzde bir fırsat maçı var. Oyuncularımızla konuşup, tekrar ayağa kalkıp, artık başlamamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.