Erdal Alkış, Türk futbolunda yeni bir dönem başlatmak istiyor

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 18 Temmuz'da yapılacak Seçimli Mali Genel Kurulu öncesi başkan adaylığını duyuran Erdal Alkış, Türk futbolunda yeni bir dönemi başlatmak istediğini söyledi.

Alkış, Türk futboluna dair tespitlerini ve vizyonunu anlatmak için bir otelde düzenlediği ve medya kuruluşlarını da davet ettiği toplantıda, "Bizleri destekleyen ve Türk futbolunun içinde olduğu şartlardan rahatsızlık duyan dostlarımızla birlikte yeni dönemin kapılarını aralamak için hazırız. Kısa süre önce TFF başkanlığına adaylığımızı açıkladık. Futbolun tutkusu ve sporun değerlerine olan bağlılığımla ve güçlü bir ekip ruhuyla Türk futbolunu daha yükseğe taşıyacak bir lider olmaya adayım." diye konuştu.

Adalet ve eşitliği vizyon olarak vurgulayan Alkış, şunları kaydetti:

"Futbol toplumları bir araya getiren, tutkuyu ve heyecanı paylaşarak kardeşliği pekiştiren bir spor dalıdır. Futbol hayatın kendisi kadar canlı ve dinamik bir olgudur. Bizler bu değerleri yürekten benimseyen bir ekip olarak Türk futbolunu daha güçlü, daha adil ve daha başarılı bir geleceğe taşımak için buradayız. Başkanlık vizyonumuz; adalet, eşitlik, şeffaflık ve sürdürülebilir gelişim üzerine kuruludur. Sporun temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak Türk futbolunu daha ileri taşımak için bir dizi öncelik belirledik. Genç yeteneklerin keşfi ve geliştirilmesi, futbol altyapısının güçlendirilmesi, kadın ve ampute futbolunun desteklenmesi bunlardan bazılarıdır. Bu adımlarla futbolun her seviyede kalitesini arttırmayı ve daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflemekteyiz."

Projelerinin hayata geçmesi için güçlü bir finansal temele ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Alkış, şunları söyledi:

"Finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve projeleri hayata geçirebilmek için kapsamlı bir finansman planı hazırladık. Bu plan Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunacak, altyapı yatırımlarını güçlendirecek, kulüplerin ekonomik sıkıntılarını hafifletecek adımları içermektedir. 'Futbol adaletle güzel.' dedik. Futbolun birleştirici gücünü her zaman ön planda tutarak adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla ilerleyeceğiz. Birlikte Türk futbolunu dünya sahnesinde parlayan bir yıldız haline getireceğiz. Türk futbolunu hak ettiği yere taşıyacağımıza yürekten inanıyor, futbolun tutkusuyla yanıp tutuşan herkesi futbolumuzun güzel geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyorum. Gelin, el ele verelim ve Türkiye'nin futbol potansiyelini en üst seviyeye çıkaralım. Bu yolda azim ve kararlılıkla çalışarak yeni zaferler ve başarılarla dolu bir yeni bir dönemi başlatalım."