Ercüment Taşdemir: "Çocuklarımızın, disiplini ve milli duyguyu kazanacakları ortamı oluşturacağız"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, karate sporuyla çocukların disiplini, milli bilinci ve milli duyguyu kazanacakları ortamı oluşturacaklarını söyledi.

Türkiye Karate Federasyonu, Gazze'ye yardım amacıyla karate turnuvası düzenledi. Ataköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona katılım sağlayan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Yapılan organizasyonun, uluslararası platforma taşınmasının önemini vurgulayan Başkan Taşdemir, bu etkinliğin diğer federasyonlara da örnek olacağını belirtti.

"Asıl amacımız, Gazze'yi unutmamak ve unutturmamak"

Etkinliğe olan ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Taşdemir, "Türkiye Karate Federasyonu olarak, Gazze için karate turnuvasını gerçekleştiriyoruz. Bugün 2 bine yakın sporcu bu turnuva için salonumuza katılım sağladı. Bütün branşlarımızdan sporcularımız yer alıyor. Gazze'yi desteklemek için tatamiye çıkacaklar. Bu turnuva aslında bir yardım turnuvası ama asıl amacımız, Gazze'yi unutmamak ve unutturmamak. Nasıl ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın derdi Gazze ise biz de Cumhurbaşkanımızı bu anlamda yalnız bırakmamak amacıyla bu turnuvayı düzenledik. Federasyonlarımız ve bakanlarımızın desteğiyle bu organizasyonu icra ettik" diye konuştu.

"Dünya'nın ilgisini Gazze'ye çekmek için çabalıyoruz"

Etkinliği uluslararası arenaya taşımayı hedeflediklerinin altını çizen Ercüment Taşdemir, "Bu organizasyonu geliştirerek tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz. Bu yarışmayı uluslararası arenaya da taşıyabiliriz. Burada sadece Türkiye bazında katılım olduğunu söylüyoruz fakat özellikle Suriye ve Filistin'den de sporcular mevcut. Onlar da destek vermek amacıyla buraya geldiler. Dünyanın ilgisini Gazze'ye çekmek için çabalıyoruz. Bunu yapan Türkiye'deki ilk federasyonuz. Umarım bu durum tüm federasyonlarımıza örnek olacaktır. Hiçbir şey yapamıyorsak, bu konuyu unutturmamamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin her yerinde yer alan bir Karate Federasyonu var"

Görev süreleri boyunca Türkiye'nin her bölgesine karate sporunu götürmeye çalıştıklarını aktaran Taşdemir, "Göreve geldiğimizden itibaren 10 ay geçti. Bu süreçte toplam 46 faaliyet gerçekleştirdik. Geri kalan 3 aylık süreçte de faaliyetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. En önemlisi de bu faaliyetlerin Türkiye geneline yayılmasını sağladık. Türkiye'de 5 Premier Lig yaptık. Bunların 2'si Diyarbakır ve Muş'ta gerçekleştirildi. Bu etkinlikler, açılım süreci çerçevesinde değerlendirildiğinde çok kıymetli. Diyarbakır tarihinde ikinci, Muş tarihinde ise ilk karate şampiyonasını dönemimizde gerçekleştirdik. Türkiye'nin en iyi sporcuları, Türkiye'nin 5 ayrı bölgesini ziyaret ettiler ve gittikleri bölgelerde derin izler bıraktılar. Türkiye'nin her yerinde yer alan bir Karate Federasyonu var. Çocuklarımızın, gençlerimizin, karate sporuyla birlikte disiplini, milli bilinci ve milli duyguyu kazanacakları ortamı oluşturacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL